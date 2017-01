GO GEORGE baat by burgemeestersprojek

Die GO GEORGE-inligtingsbeamptes was by die vervoerkern (Hub) en het seker gemaak dat ‘n groepie leerders van PW Botha-kollege verstaan waar en wanneer hulle moet oorklim op die regte bus huis toe.

GEORGE NUUSFLITS - ‘n Entoesiastiese span van 30 inligtingsbeamptes (in die omgang bekend as champions) is ontplooi om GO GEORGE-passasiers tydens die jongste reeks roeteverfynings in te lig en by te staan.

Hierdie inligtingsbeamptes is deel van ‘n spesiale burgemeestersprojek om tydelike werksgeleenthede vir werklose inwoners in die gebiede waar die busdiens volgende moet uitrol, te skep.

Suksesvolle aansoekers sal tydens die tydperk van die vastetermynkontrak nie net nuwe vaardighede ontwikkel nie, maar ook ervaring opdoen wat hulle goed te staan sal kom met toekomstige werksaansoeke. Terselfdertyd verdien hulle ‘n welkome toelaag gedurende hul praktiese opleiding, en ‘n salaris tydens die termyn van die kontrak.

Die geleentheid is in Mei 2016 deur middel van ‘n oop proses in die plaaslike koerante geadverteer sodat die span gereed sou wees vir die beplande uitrol van Fase 4 van die busdiens na Thembalethu, Borcherds, Lawaaikamp, Conville en Parkdene in Julie verlede jaar.

Werwing is ook gemik op mense wat geraak is deur die minibus-taxibedryf wat deur die busdiens vervang word en geregistreer is op die APR (Affected Persons Register), sowel as werklose individue wat deur die wyksraadslede van dié woonbuurte genomineer is.

‘n Groep van 44 kandidate wat aan die vereistes voldoen het (vier kandidate uit elkeen van die 11 munisipale wyke in Fase 4) is gekies vir opleiding in kommunikasievaardighede, met spesifieke fokus op gemeenskapinligting en -opvoeding.

Die SETA-geakkrediteerde kursus sluit ‘n praktiese komponent wat voltooi moet word voordat die inligtingsbeamptes hul sertifikate kan ontvang, in.

ie GO GEORGE-inligtingsbeamptes was by die vervoerkern (Hub) en het seker gemaak dat ‘n groepie leerders van PW Botha-kollege verstaan waar en wanneer hulle moet oorklim op die regte bus huis toe. Van links is Ntombi Hala (spanleier), Charollin Sparks, Shiwardene Smith, Althea Slater (‘n inligtingsbeampte wat opgelei is om gedurende die vakansieseisoen by die GO GEORGE-inligtingskiosk in die middedorp in te staan), Bernadict Sparks en Dieketseng Mosesane (spanleier).

