N2-ongeluk: Slagoffer Sondag ter ruste gelê

Johnathan Ferreira. Foto: Verskaf.

GEORGE NUUSFLITS - Johnathan Ferreira (34) van Pacaltsdorp word Sondag ter ruste gelê.

Ferreira is verlede Saterdagaand ernstig beseer is in 'n ongeluk op die N2-snelweg en het kort na sy aankoms by die George-hospitaal gesterf. Hy was 'n drywer by die George vereniging vir persone met gestremdhede (VPG).

Ferreira, sy passasier David Charlie, en 'n jong seun was onderweg na George toe Ferreira beheer oor die silver Colt-bakkie verloor en dit gerol het. Charlie, het ernstige hoofbeserings opgedoen. Hy is steeds in ‘n kritieke toestand in die Groote Schuur-hospitaal in Kaapstad.

Die huisdiens vir Ferreira sal om 11:00 by Rosestraat 25, Pacaltsdorp gehou word, gevolg deur die kerkdiens om 12:00 by die Ou Apostielse-kerk in Pacaltsdorp.

