Voormalige Mej Wêreld skenk geboorte in George

Generiese foto geneem deur Melanie Mareé.

GEORGE NUUS - Die voormalige skoonheidskoningin van Bloemfontein, Rolene Strauss, wat in 2014 as Mej. Suid-Afrika en Mej. Wêreld gekroon is, het verlede Sondag 8 Januarie in die George Mediclinic geboorte gegee aan 'n seuntjie.

Sy en haar man, D'Niel Strauss, was met vakansie in Hartenbos saam met hul ouers tydens die Desember-vakansie.

Op haar Facebook-profiel verwelkom Strauss hulle "klein prinsie". So lui haar inskrywing: "Jy het ons harte gesteel en gevul met die grootste liefde en vreugde denkbaar. Ons is almal gesond, gelukkig en vir ewig dankbaar vir ons 4.18 kg bondel van vreugde. My klein seuntjie, die wêreld is jou oester..."

Altesaam 17 000 Facebook-gebruikers het op haar inskrywing gereageer.

Strauss en haar man het in 'n onlangse gesprek met die gesinstydskrif, Die Huisgenoot, gesê dat hulle nooit kon droom dat 'n mens soveel liefde vir "so 'n klein, perfekte mensie" kan hê nie.

Strauss het gesê dat sy besef dit gaan 'n aanpassing wees om haar studies vandeesweek weer voort te sit, maar dat sy 'n ongelooflike ondersteuningsnetwerk het en weet "dit is meer as moontlik". Strauss is 'n finale jaar mediese student. In die onderhoud het D'Niel Strauss die ginekoloog, dr. Iniel Hattingh en die personeel van George Mediclinic bedank vir hul vriendelike en professionele diens.

Bestuurder van die George Mediclinic, Kassie Karstens, wou by navraag nie die geboorte bevestig nie. Judy Muller, woordvoerder van die George Mediclinic, het by navraag gesê, "Hulle is baie private mense en het gesê hulle wil nie publisiteit hê nie."

ARTIKEL: MICHELLE PIENAAR, GEORGE HERALD-JOERNALIS

'Ons bring jou die nuutste George, Tuinroete nuus'