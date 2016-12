Inbrake in Delvillepark neem toe

Jan Flores, lid van die buurtwag, het verlede week die houtstoele by 'n plakkershuis in Syferfontein gekry en weer aan die wettige eienaars terugbesorg. 'n Informele winkel word van die huis bedryf en is vermoedelik een van die afsetpunte vir gesteelde goedere.

GEORGE NUUS - Voorvalle van diefstal in Delvillepark het die afgelope tyd skerp toegeneem en nie eers die nat wasgoed op die wasgoedlyne word gespaar nie.

Verskeie inwoners se wasgoed is op dié wyse gesteel en wil dit voorkom of baie van die kwaaddoeners jong kinders is.

In een van die voorvalle is 'n vrou van Olympicrylaan se wasgoedlyne gestroop en die nat wasgoed in 'n swart sak gegooi. Toe die dief deur 'n buurvrou, vanuit haar eie huis, gekonfronteer word, het hy haar genooi om uit te kom en haar gevloek. Hy is deur twee mans agternagesit en het die sak in die veld langs die pad gegooi voor hy in die rigting van Syferfontein, 'n informele nedersetting, weggehardloop het.

Die woonbuurt se buurtwag het verskeie gesteelde eiendom in Syferfontein teruggekry.

Nog gesteelde goedere is deur die buurtwag teruggevind in ‘n onwettige hut in die bosse aan die onderkant van Fawnrylaan. Vroeër die week was munisipale werkers besig om skoon te maak in die bosse.

Sammy Bouwers, woordvoerder van die Delvillepark-buurtwag sê meeste van die voorvalle vind plaas gedurende die dag wanneer inwoners by die werk is.

"Minderjariges word telkens deur die polisie gevang met gesteelde goedere in hul besit, maar ‘n paar dae later loop hulle weer vrylik in die buurt rond om te kyk waar hulle kan inbreek. Ons vra alle inwoners om meer waaksaam te wees, veral oor die feesseisoen."

Nog 'n lid van die buurtwag Jan Flores, het 'n beroep op alle inwoners gedoen om vergaderings by te woon waar die misdaadsituasie en ander probleme in die woonbuurt bespreek word. "Ons kan dan kyk na moontlike oplossings. Inwoners moet ook betrokke raak by die buurtwag se patrolliegroep, want dit is tot voordeel van alle inwoners van Delvillepark," sê Flores.

Na verneem word, is daar moontlik twee afsetpunte, 'n informele winkel wat aan 'n vrou behoort en 'n onwettige skrootwerf wat aan 'n man behoort, waar dit blyk meeste van die gesteelde goedere van die hand gesit word.Die buurtwag is in gesprek met die polisie en die George-munisipaliteit om aandag te gee aan probleme in die area.