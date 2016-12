Virgill Gericke: 'Kom ons praat oor rassisme'

Virgill Gericke verlede week in die George Herald-nuuskantoor waar hy 'n pleidooi gerig het dat mense moet toetree tot 'n debat oor rassisme. Foto: Ilse Schoonraad

GEORGE NUUS - PBI-raadslid Virgill Gericke het heftig reageer na twee briefskrywers hom in verlede week se George Herald van rassisme beskuldig het.

Gericke het sekere uitlatings gemaak oor 'n inwoner van Victoriabaai wat daarvan verdink word dat hy die braaigeriewe laat afbreek het - glo om alkoholmisbruik en die gepaardgaande wangedrag by die strandoord te beperk.

Gericke het onder andere gesê die betrokke inwoner moet liewers na Orania verhuis. Die briefskrywers het na aanleiding van Gericke se standpunt geskryf hy moet sy rassebril afhaal en hom eerder vergewis van die wangedrag by die baai.

In 'n sterk bewoorde antwoord in 'n brief hierdie week sê Gericke "your attack on me is typical that of white Afrikanerism disconnected from the real challenges we are facing in South Africa". (Lees die volledige brief op bl 25.)

Gericke het in 'n gesprek met die George Herald sy standpunt verdedig en alle Georgiete uitgenooi om toe te tree tot 'n gesprek oor rassisme. "As gevolg van persepsies wat bestaan soos 'alle wit mense is rassisties' of 'alle swart mense is anti-wit' is dit broodnodig dat ons so 'n gesprek begin. Ons moet praat oor transformasie en integrasie van gemeenskappe op alle vlakke. Solank mense apart woon, werk en sosiaal verkeer, sal die wanpersepsies voortleef.

Oor die polemiek oor Victoriabaai het Gericke gesê dit is geïsoleerde gevalle wat uit verband geruk word en dit versuur verhoudinge. "Die meeste mense gedra hulle self."

Hy sê leiers het 'n verantwoordelikheid om rassisme, soos hy, vreesloos aan te spreek. "Ons vind egter in ons eie dorp dat talle leiers anderpad kyk as hulle rassisme sien. Ons moet 'n platform skep waar mense openlik en eerlik oor rassisme kan praat."

Hy het ook gesê hy is deeglik daarvan bewus dat nie alle Afrikaners hulle aan rassisme skuldig maak nie. "Ek hoop nie my taamlik sterk bewoorde brief laat Afrikaners voel ek 'vilify' hulle nie. Ek het dit teen die twee individue wie se briewe duidelike rassistiese ondertone het.

"Ek het groot bewondering vir die bydrae wat die Afrikaners gelewer tot die opbou van die land."

Gericke sê hy kan nie manalleen die rassismegesprek voer nie en dat mense asseblief moet inkoop. "Ek sal vroeg volgende jaar besonderhede oor die rassismeplatform bekend maak. As ons saamwerk, kan ons van 'n klein begin iets groots vermag."

ARTIKEL: ILSE SCHOONRAAD, GEORGE HERALD REDAKTEUR

