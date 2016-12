Plaasbewoners se blyplek in gedrang

'n Paar van die bewoners op Hansmoeskraalplaas 202 by die hoenderhok waarin van hulle woon in die agtergrond. Foto: Alida de Beer

GEORGE NUUS - Bykans 30 mense wat op die plaas Hansmoeskraal 202, gedeelte 13, net buite Pacaltsdorp woon, se lot is in die weegskaal nadat die plaas verkoop is.

Die nuwe eienaar, Jan Oosthuizen, wat ook 'n aangrensende plaas besit, het in November oordrag geneem. Die bewoners het die George Herald genader nadat hulle kragtoevoer afgesny is en hulle gehoor het dat hulle ander verblyf sal moet kry.

Van die mense bly in hoenderhokke wat jare gelede as woonplekke ingerig is.

'n Munisipale amptenaar het voorheen ook op die plaas gewoon wat almal se geld vir krag ingesamel en aan die munisipaliteit oorbetaal het. So het hulle krag aangeskakel gebly.

Hulle het glo onlangs vir krag betaal en kon twee strokies (gedateer vir Oktober) aan die koerant toon. Dit blyk dat die geld aan 'n tussenganger betaal is wat dit aan die vorige eienaar moes oorbetaal.

Oosthuizen sê hy moes 'n agterstallige munisipale rekening van R250 000 vereffen voordat die kooptransaksie gefinaliseer kon word. Daar was onwettige kragaansluitings op die plaas wat hy met die munisipaliteit se medewete afgesny het.

"Van die kabels het op die grond gelê wat baie gevaarlik is. Verder is daar nie bouplanne of rioolaansluiting nie en het die mense nie 'n huurooreenkoms nie."

Oosthuizen gaan om uitsettingsbevele aansoek doen. Van die bewoners het reeds die plaas begin verlaat en nog ses gesinne het te kenne gegee dat hulle in Desember gaan trek, het hy gesê. "Daar is ses huisies en 'n woonhuis wat ek wil uitverhuur. Verder het ek die plaas vir weiding vir my diere gekoop."

Werner Coetzee, wat homself voorgestel het as die verloofde van Caroline Bitirimoglu wat die plaas aan Oosthuizen verkoop het, het namens haar gepraat en gesê nie al die plaasbewoners het hulle samewerking gegee met die betaling van krag of huur nie.

Bitirimoglu het die plaas van haar vervreemde man geërf nadat hy twee jaar gelede oorlede is. Sy het toe teruggetrek plaas toe. Volgens Coetzee het hulle 'n "probleem geërf". "Ons het ons geld (vir die verkoop) nou ontvang en gaan trek," het hy gesê.

Debra Sauer, mediaskakelbeampte van die George-munisipaliteit het bevestig dat die munisipale rekening vir die plaas op datum is.

Sy het gesê gedurende die tydperk wat die betrokke amptenaar daar gewoon het, het sekere bewoners met die elektrisiteitsmeters gepeuter. "Om die elektrisiteit weer aangeskakel te kry, moes hulle 'n ooreenkoms met die munisipaliteit aangaan en 'n boete betaal, sowel as hul rekening.

Die amptenaar het met Nico Smit Prokureurs gereël om die betalings te hanteer en die munisipaliteit te betaal. Al die geld is betaal en die amptenaar het bewys van betaling."

Volgens Sauer het die elektrotegniese afdeling tydens 'n inspeksie gevind dat een van twee transformators op die plaas wooneenhede voer wat nie kragmeters het nie en dus nie vir krag betaal het nie. Slotte is egter aan die betrokke kragbokse van hierdie eenhede aangebring.

Van die bewoners is jare gelede op die eiendom ingeneem as deel van die El Shaddai Life Recovery Mission, 'n artikel 21-maatskappy. Die George Herald het voorheen berig dat die vorige eienaar van die plaas, David Bitirimoglu die eiendom destyds bekom het met die doel om behoeftige mense te help.

In 2010 was die plaasbewoners egter in die nuus toe hulle by die koerant gekla het oor die behandeling wat hulle by El Shaddai ontvang het. Pastoor Richard Mason, wat die projek bestuur het, is egter twee jaar gelede weg en Bitirimoglu is in daardie tyd oorlede.

Frieda Oosthuizen, 'n bejaarde vrou, sê sy woon al 15 jaar op Hansmoeskraal en het geen ander heenkome nie.

"My man het hier kruppel geraak, siek geraak en gesterf."

Sy sê 'n aantal babas en kleuters is ook op die plaas gebore en dit is hulle tuiste. Nog 'n inwoner, Willem Braaf kla dat hy sedert die krag afgesny is, nie sy nebuliseerder kan gebruik om sy asemhalingsprobleme te behandel nie. Verder moet die inwoners wat nie gasstowe het nie, op vure buite hul woonplekke kook.

Patricia Zeelie sê sy kan nie na 'n plakkerskamp toe trek met haar 18-jarige seun wat 'n dwelmprobleem het nie. "Hy sal daar heeltemal van die pad af gaan. Dit is nie lekker om Kersfees so in te gaan nie."

ARTIKEL & FOTO: ALIDA DE BEER, GEORGE HERALD-JOERNALIS

'Ons bring jou die nuutste George, Tuinroete nuus'