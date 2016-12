Petrolbom tref glo bewaarder se huis

'n Petrolbom is vermoedelik deur Gladwell Plaatjies se slaapkamervenster gegooi. Alles in die kamer is in die brand verwoes. Foto: Lizette da Silva

GEORGE NUUS - Die Pacaltsdorp-polisie ondersoek 'n saak van brandstigting nadat 'n bewaarder se huis Saterdagaand omstreeks 23:00 aan die brand gesteek is.

Gladwell Plaatjies, wat by die George-tronk werk, was by die gevangenis toe hy deur sy bure oor die brand by sy huis in Missionstraat gekontak is.

Daar word vermoed dat die brand in sy slaapkamer ontstaan het. Verdagte bakstene, wat nie vroeër daar was nie, is glo op die bed en vloer gevind. Gerugte doen die ronde dat 'n petrolbom deur sy kamervenster gegooi is.

Die res van die huis se mure was pikswart weens erge rookskade.

Niemand is in die voorval beseer nie en geen verdagtes is nog aangekeer nie.

Die motief vir die aanval is onbekend, maar die polisie volg verskeie leidrade op.

Kapt. Malcolm Pojie, die Suid-Kaapse polisiewoordvoerder, het gesê hulle ondersoek alle moontlikhede. "Ons wag vir verslae van die plaaslike brandweer en ons deskundiges wat op die toneel was om die presiese oorsaak van die brand vas te stel."

Enigiemand met inligting oor die voorval kan sers. Cindy Fernold by die Pacaltsdorp-polisie skakel by 044 803 9130/34.

ARTIKEL: LIZETTE DA SILVA, GEORGE HERALD-NUUSREDAKTEUR

