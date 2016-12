Bordeelsaak: Vroue sit, man kry borg

Generiese foto.

GEORGE NUUS - Die twee Chinese vroue wat verlede maand by 'n bordeel in die middedorp van George aangekeer is, verskyn môre weer in die hof.

Beide vroue, waarvan een onwettig in die land is, is verlede Vrydag borgtog geweier en word by die gevangenis op Oudtshoorn aangehou.

Landdros Faith Twala het die saak tot môre (15 Desember) uitgestel vir pleit onderhandelinge.

Die man wat saam met die vroue op 2 November in Cradockstraat in hegtenis geneem is, is vrygelaat op R5 000-borgtog.

Dié verdagte, ook 'n Chinees, bedryf 'n winkel in Nelson Mandela Boulevard en het geldige dokumentasie wat van binnelandse sake bekom is. Hy het in sy borgtogaansoek getuig dat hy "nie eintlik die vroue ken nie, maar daar was vir 'n braai".

Tog kon hy nie aan die hof verduidelik hoe die geld waarmee die lokvink betaal het, in sy besit gekom het nie. Die Valke het die verdagtes, Xiuping Jiang, Sufong Lin en Min Gxi Zhong, tydens 'n geheime operasie (Sting) aangekeer nadat die polisie inligting opgevolg en 'n lasbrief bekom het.

Hulle staar aanklagte van onder andere prostitusie en die bedryf van 'n bordeel in die gesig.

Landdros Twala het gesê die voorkoms van dié misdaad, wat in 'n ernstige lig gesien word, het algemeen geraak in George.

Die staat het aangevoer dat die drie verdagtes almal vlugrisiko's is en oneerlik was met die hof. Een van die vroue het ook 'n soortgelyke vorige veroordeling.

Denver Malgas het vir die beskuldigdes verskyn en Eric Mtyobile vir die staat.

* The two Chinese women who were arrested at a brothel in town last month, will appear in the George magistrate's court again today for plea negotiations. Both women, one of whom is an illegal immigrant, were denied bail last Friday. Both women are being detained in Oudtshoorn. A Chinese man, who was arrested with the women on 2 November, was released on bail of R5 000.

ARTIKEL: LIZETTE DA SILVA, GEORGE HERALD-NUUSREDAKTEUR

