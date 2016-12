Krale verander lewens by kerk

Drie kreatiewe vroue wat 'n geleentheid aangegryp het wat hul lewens verander het, van links: Brenda Plaatjies, Elaine Muller en Sarie Stuurman. Foto's: Alida de Beer

GEORGE NUUS - Drie vroue van die Wildernesshoogte-gemeente van Hope Church het nuwe hoop vir die toekoms nadat hulle die geleentheid aangegryp het om deel te word van 'n kraleprojek wat die kerk begin het.

Met kleurvolle kraletjies wat Elaine Muller, Brenda Plaatjies en Sarie Stuurman uit tydskrifpapier maak, skep hulle armbande waarvan die verkope hulle nie alleen in staat stel om 'n beter lewe te maak nie, maar ook om 'n kinderhuis te ondersteun.

Bri Childress, 'n sendeling van Hope Church in Zambië waar 'n soortgelyke projek begin is, het die drie vroue vyf maande gelede die tegniek kom leer. Hope Church se pastoorsvrou, Marinette van Coller, het die Zambië-projek vroeër op die been gebring.

Sarie, Elaine en Brenda se armbande is tans beskikbaar by die Kersmark by die NG Moederkerk, die Eden-gemeente se mark 'ekliefkrismis', en by die Outeniqua Farmers' Market. Met die wins uit hul verkope, het hulle 50 wesies in Zambië hierdie jaar kos gegee.

Elaine, 'n enkelma, sê sy kan nou behoorlik vir haar sesjarige dogtertjie sorg. "Ons kort nou niks en sonder Annalie en Bri sou dit nie moontlik gewees het nie."

Sarie, 'n vrou wat maklik glimlag, se lewe het ook ten goede verander.

"Ek het niks gehad toe ek twee jaar gelede by die gemeente aangekom het nie. Nou het ek al my leerlingrybewys gekry en ek kon self daarvoor betaal. Ek neem nou rylesse. Later kan ek vir myself 'n huisie kry. Hierdie werk het vir my en my gesin wonders gedoen."

Brenda, ook 'n enkelma met 'n vyfjarige seuntjie, sê benewens die sin wat die kreatiewe werk aan haar lewe gee, kan sy ook vir haar kind sorg waar sy voorheen op 'n staatstoelaag staatgemaak het.

Hulle produksie is op van 'n aanvanklike 50 kraletjies per dag tot 600. Van die kraletjies het 'n inspirerende woord op, soos 'Hoop', 'Liefde' of 'Mooi'.

Kraletjies word 'gerol' van glanstydskrifpapier en ou kalenders. Hulle maak ook armbande vir korporatiewe klante waaronder Oakhurst Insurance, Knysna Olifantpark, Redberry Farm, Groot Constantia en die Garden Route Game Lodge.

Annalie sê deesdae is die drie vroue 'n inspirasie en bemoedig hulle ander vroue in die Wildernesshoogte- informele woongebied.

ARTIKEL & FOTO'S: ALIDA DE BEER, GEORGE HERALD-JOERNALIS

