Plaaslike organisasies help beseerde renoster

Die verdoofde rensosterkalfie word per helikopter naby sy ma neergelaat. Foto: Willem Burger.

SUID-KAAP NUUS - Danksy die betrokkenheid van 'n plaaslike vliegopleidingsintansie met takke in George, Oudtshoorn en Beaufort-Wes kon 'n span veeartse verlede Vrydag 2 Desember die versorging van 'n beseerde renoster in die Oos-Kaap voortsit.

Volgens dr. Willem Burger, veearts van Oudtshoorn en lid van AWCF (African Wildlife Conservation Foundation) is die renosterkoei ernstig beseer toe stropers haar horing in Junie vanjaar afgekap het.

Die wond was so diep dat die renoster se sinusholtes ontbloot is en sy en haar kalfie, wat nog aan haar drink, is vir die dood agtergelaat.

Die vliegskool, Aifa (Avic International Flight Training Academy) het 'n vliegtuig beskikbaar gestel om die span van AWCF en STS (Saving the Survivors) na die reservaat te vlieg.

Volgens Burger het hulle, hul eerste reddingsoperasie in Junie onderneem waartydens die pasiënt deur dr. Brendan Tindall gestabiliseer is en rekonstruktiewe chirurgie deur dr. Johan Marais van STS gedoen is. Burger het logistieke ondersteuning gebied.

"Tydens die eerste prosedure word 'n harde bedekkingsdop ontwerp en met unieke ortopedies-chirurgiese prosesse bo-oor die wond vasgeheg.

Die prosedures is deur dr. Marais ontwikkel. Die doel van die dop is om die ontblote sinus-holtes en die slymvliese in die neus tydens die herstelperiode te beskerm."

Tydens die oorspronklike behandelingsfase is die koei en kalf in 'n boma geplaas waar hulle dag en nag onder die wakende oë van die reservaatpersoneel was. Na 'n herstelproses van 'n aantal weke is die renoster en haar kalfie weer in die reservaat vrygelaat.

Gedurende verlede week se opvolgprosedure is die renosterkoei en haar kalf weer verdoof om die ma se wond te behandel. Volgens Burger is dit noodsaaklik om ma en kalf tydens die prosedure bymekaar te hou aangesien die kalf nog aan die ma drink.

Om te voorkom dat die twee na die prosedure in die digte bosse van mekaar geskei word, is dit belangrik dat hulle gelyk wakkergemaak moet word sodat die band tussen hulle onmiddellik gevestig kan word.

Na die toediening van die verdowingsmiddel neem dit ongeveer vyf tot sewe minute vir die diere om bewusteloos te word. Tydens hierdie periode is hulle gedisoriënteerd en dwaal hulle weg van mekaar. "Dit was dus nodig om die verdoofde kalf per helikopter op te lig en tot by die ma te bring," sê Burger.

Tydens die prosedure is gevind dat die wond goed herstel het, die hele mediese prosedure is herhaal en 'n nuwe chirurgiese dop is deur dr. Johan Marais oor die wond vasgeheg.

Nadat die koei en kalf wakker geword het is dadelik herenig en in die veld vrygelaat.

Burger sê as dit nie vir die onbaatsugtige betrokkenheid van STS, AWCF en Aifa was nie, sou dit onmoontlik gewees het om hierdie duur operasies te loods en sou slagoffers van renosterstroping eenvoudig in die veld gelaat word om 'n stadige en wrede dood te sterf.

