Denneoord-kat in maag geskiet

Rozy se ounooi het nie dadelik besef wat fout is nadat sy met 'n windbuks geskiet is nie. INLAS: Die windbukskoeël wat in Rozy se maag gevind is.

GEORGE NUUS - 'n Harde slag Saterdagaand, 26 November, op die hoek van Porter- en Hugenotestraat in Denneoord was toe nooit 'n venster wat toegeslaan het nie, maar 'n windbukskoot. Hierdie keer was die Lesch-familie se wyfiekat, Rozy, die teiken.

'n Sterk vermoede bestaan dat die onbekende skieter doelbewus katte in die buurt teister. Rozy is tans op die herstelpad, maar Monique Lesch, die kat se eienaar, het 'n stewige veeartsrekening van sowat R3 700 om te betaal.

Boonop is Rozy se boetie, Simba, se pelvis twee maande gelede op drie plekke gebreek.

"Hy is of deur iemand seergemaak of deur 'n kar gestamp," het Monique gesê. "Nog katte in die buurt word vermis. Ons is baie bekommerd."

Nadat Rozy geskiet is, het Monique aanvanklik gedink 'n vensterruit het haar seergemaak. 'n Inspeksie van haar beserings het die volgende dag geen spoor van 'n skietwond opgelewer nie.

"Ek het haar 'n paar dae later veearts toe geneem en toe bel hulle my met die vreeslike nuus dat sy 'n windbukskoeël binne haar maag het.

Blykbaar trek die gaatjie waar die koeël penetreer dadelik toe, dis hoekom ek nie geweet het sy is geskiet nie. Haar dunderm is beskadig en sy het infeksie in al haar ingewande."

Rozy is intussen terug by die huis en herstel goed na die voorval.

Nog 'n kat van Denneoord, Fluffy, is in Junie op 'n kort afstand vermoedelik ook met 'n windbuks geskiet . Fluffy se linkerbeen is na die voorval geamputeer. Dit volg na 'n reeks voorvalle in hierdie woonbuurt, waaronder die dood van 'n Deense hond in 2014.

Die hond, Jessie, se nekslagaar is getref nadat iemand haar met 'n .22-geweer geskiet het.

ARTIKEL: MICHELLE PIENAAR, GEORGE HERALD-JOERNALIS

