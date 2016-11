Fondsinsameling vir leukemielyer

Anja van Niekerk en haar kinders.

GEORGE NUUS - Nog goedere gaan by twee veilings van Tradesman Auctions vanjaar opgeveil word ten bate van Anja van Niekerk, leukemielyer, wat tans in Mediclinic Constantiaberg is.

Sy moet 'n beenmurgoorplanting kry wat ontsaglike mediese onkoste meebring. Die veilings vind plaas op 26 November en 16 Desember en is deel van 'n aantal konserte en funksies wat van haar vriende en familie gedurende die jaar aangebied het om geld in te samel.

"Ons is vreeslik dankbaar vir al die skenkings tot op datum. Ons sal enige verdere items vir die volgende twee veilings hoog waardeer," sê Suzette Coleske, een van die organiseerders.

Goedere kan afgegee word by Tradesman Auctions se veilingslokaal in Foundryweg. Mense wat dalk 'n bakkievrag vol goedere het of 'n groot item wat hulle nie self kan vervoer nie, kan vir Suzette bel by 084 308 5500.

Van Niekerk moet dringend 'n beenmurgoorplanting kry en 'n oorsese skenker is gevind.

Die koste vir slegs die beenmurg beloop meer as R300 000. Die ma van twee dogters is in 2013 met leukemie gediagnoseer. Vir meer inligting oor die geldinsamelingsveldtogte, besoek die Facebook-blad, Die Bloed in my Are.

Anja is tans in isolasie in 'n Kaapse hospitaal en word met ingevoerde medikasie behandel nadat die kanker nie op die vorige chemoterapiebehandeling gereageer het nie. Sy moet in remissie wees voordat die beenmurgoorplanting uitgevoer kan word.

Volgens haar broer, Anton Meyer, het sy haar twee dogters en haar man twee jaar laas 'n drukkie of 'n soen kon gee omdat haar immuniteit onderdruk moet word.

"Anja lê in 'n klein kamer, sien die verpleegsters elke dag, kyk uit by 'n venster wat nie oopgemaak kan of mag word nie. Haar enigste uitsig is die ander kant van die hospitaal waarin sy vasgevang is," vertel hy.

