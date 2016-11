Vrou betrap vermeende dief in haar motor

Maryke Barnard het na die voorval hierdie foto op die Facebook-blad, Crime Spotters George, gedeel van waar dit wyd op sosiale media versprei is. "Insittendes vd voertuig amper my kar gesteel by George Voorb skool parkeerarea. Wees op d uitkyk. Ekt aangestap na my kar en knoppie gedruk om oop te sluit. Toe ek om d voertuig beweeg na my deur sit ta reeds agter d stuurwiel met my handsak op sy skoot."

GEORGE NUUS - 'n Vrou van George het Dinsdag helder oordag 'n vermeende dief op heter daad agter die stuurwiel van haar wit Toyota Fortuner betrap met haar handsak op sy skoot.

Die voorval het omstreeks 13:00 in die parkeerarea langs George Voorbereidingskool in Meadestraat plaasgevind.

Die verdagte en 'n medepligtige, albei van Thembalethu, was gisteroggend nog in aanhouding by die George-polisiestasie nadat hulle kort na die voorval in Nelson Mandela Boulevard in hegtenis geneem is.

Die mans, onderskeidelik 32 en 20 jaar oud, sal na verwagting vandag (Donderdag 24 November) in die George-landdroshof verskyn.

Maryke Barnard, die slagoffer, het 'n foto van die verdagtes in hul swart Audi A4 geneem waar hulle in die parkeerarea in die druk verkeer vasgekeer was. Sy het die foto op die Facebook-blad, Crime Spotters George , gedeel vanwaar dit wyd op sosiale media versprei is.

Barnard het gister gesê sy was slegs vir 'n minuut of twee weg van haar motor, wat sy gesluit het, om haar seun by die skoolhek te gaan haal.

"Toe ek terugstap sien ek hoe die netjies geklede swart man inklim en het vir 'n oomblik eers gedink dit is nie my kar nie, maar toe ek by die deur kom, herken ek my handsak op sy skoot. Ek het die deur oopgeruk en hy het uitgespring en my handsak in my motor gelos. Hy het vreeslik verskoning gemaak en doodluiters weggestap.

"Toe hy sien ek hou hom dop het hy begin hardloop en aan die passasierskant van die Audi, wat ook in die parkeerarea gestaan het, ingespring. Hulle kon egter nie agteruit ry nie, want die verkeer in die parkeerarea was druk en ek het kans gekry om 'n foto van die motor te neem," vertel Barnard.

Sy het die polisie bedank vir hul flink optrede en uitstekende diens.

Niks is tydens die voorval gesteel nie.

Op 'n sektorvergadering tussen die polisie en besighede verlede maand het die polisie juis hul bekommernis uitgespreek oor die vlaag inbrake by motors in die middedorp, wat sedert September weer skerp toegeneem het.

Die polisie het toe gesê dat baie van die motors tydens die inbrake deur 'n afstandbeheertoestel oopgesluit word. Hulle het gesê die inbrake kom voor in York-, Courtenay-, Hibernia-, Mark-, Cradock- en Laingstraat.

Die polisie het motoriste opnuut gewaarsku om nie waardevolle items binne die motors te los waar verbygangers dit kan sien nie.

* A George woman on Tuesday afternoon discovered an unknown man in her parked car at George Preparatory in Meade Street. He had her handbag on his lap, but when she opened the door, he jumped out and apologised profusely, leaving her handbag in the car.

He walked off and hurriedly climbed into a black Audi. Police suspect the man and his accomplice in the Audi, used a jamming device to gain entry to the woman's car. Maryke Barnard took photos of the Audi and shared her experience on social media.

Police arrested the two men from Thembalethu, respectively 32 and 20 years old, in town, shortly after the incident. They were expected to appear in the George Magistrate's Court today (Thursday 24 November). At a sector meeting between the police and business owners last month, the police expressed concern about thefts from motor vehicles in the CBD, which have increased sharply since September.

ARTIKEL: LIZETTE DA SILVA, GEORGE HERALD-NUUSREDAKTEUR

Die polisie vermoed die mans het 'n afstandbeheertoestel gebruik om toegang tot Barnard se motor te bekom.