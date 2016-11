Baie voorvalle van seksuele geweld

Generiese foto.

GEORGE NUUS - Die polisie is bekommerd oor die onlangse hoë voorkoms van seksuele geweld teen vroue en kinders in die streek.

Die misdrywe kom in verskillende vorme voor en word dikwels gepleeg deur iemand bekend aan die slagoffer of in 'n vertrouensposisie.

Al meer voorvalle kom ook voor waar kwesbare kinders deur buitelanders, wat huiswinkels vanuit woonbuurte bedryf, seksueel uitgebuit word. Ook kind-op-kind verkragtings neem toe.

Lt. kol. Wilhelm Oktober, bevelvoerder van die gesinsgeweld, kinderbeskerming en seksuele misdrywe-eenheid (GKS), sê dit is veral die voorvalle waar buitelandse winkeleienaars jong kinders uit arm gemeenskappe uitbuit, wat groot kommer wek.

"Jonger kinders word maklik ingetrek met lekkergoed en jong meisies word geld aangebied in ruil vir hul stilswye of seksuele gunsies. In Knysna is 'n jong meisie deur 'n buitelandse winkeleienaar betas wat haar na die tyd geld aangebied het om die voorval geheim te hou," sê Oktober.

In Thembalethu is 'n jong vrou (34) om die beurt deur vier Ethiopiërs verkrag. "Die slagoffer was volgens inligting die aand saam met 'n gesiene Ethiopiër en hulle het gemeenskap gehad by sy huis in Zone 6. Later het vier van sy vriende die kamer binnegekom en hy het die vertrek verlaat. Al vier mans het haar toe verkrag."

Kapt. Malcolm Pojie, die Suid-Kaapse polisiewoordvoerder, het bygevoeg dat die toename in seksmisdade teen kinders ook toegeskryf kan word aan die feit dat sekere voorvalle vals alarms is.

"Sommige sake waarby kinders betrokke is, veral molestering, loop uit op niks. Daar word nadat die ondersoek voltooi is, uitgevind dat beserings wat die kinders gehad het en wat verdag gelyk het, nalatigheid aan die kant van die ouers was.

"Kinders word na 'n dokter geneem met beserings of infeksies wat op die oog af verdag lyk. 'n Saak moet dan eers geregistreer word voordat 'n dokter (distriksgeneesheer) 'n volledige ondersoek kan doen.

"Dis dan tydens dié ondersoek, of na afloop van die polisie-ondersoek, dat ons vasstel dat die kinders hulself op 'n speelraam beseer het of die baba se nat doek te lank aangehou is. Ons wil mense nie ontmoedig om voorvalle te rapporteer nie, maar versoek hulle om versigtig te wees en nie net aan te neem kinders is gemolesteer nie."

Daar is ook 'n tendens onder kinders wat mekaar molesteer en selfs verkrag. Daar is voorvalle van seuns op seuns en in laerskole is al voorvalle gerapporteer waar jong meisies deur groepies jong seuns verkrag is sonder dat hulle besef wat hulle werklik doen of wat die gevolge van hul aksies is.

Baie keer besef die slagoffers ook nie dat dit wat met hulle gebeur, verkeerd is nie en rapporteer dit nie.

Polisie sê uit die aanmelding van seksuele misdrywe is dit duidelik dat dwelms, veral tik- en alkoholmisbruik, 'n beduidende rol speel. Die blootstelling aan pornografie deur die televisie en selfone dra ook by tot die kinders se gedrag.

"Kinders sien ook soms hoe soortgelyke voorvalle in die huis afspeel, aanvaar dan dat dit die norm is en volg die verkeerde voorbeeld. Ouers moet te alle tye weet waarmee hulle kinders besig is, veral op selfone," sê Pojie.

Pojie sê dat mishandeling nie tot 'n spesifieke ras, etniese groep of maatskaplik-ekonomiese groep beperk is nie. Dié tipe misdaad vind in elke deel van ons samelewing plaas en is dikwels moeilik om te polisieer omdat dit binnenshuis plaasvind."

Hy sê ouers moet uiters versigtig wees aan wie hulle hulle kinders toevertrou. "Hulle moet met hulle kinders oor mishandeling praat en vir hulle vertel wat om te doen as hulle onveilig by iemand voel."

As deel van hul bewusmakingsveldtog-insiatiewe gedurende die 16 dae van aktivisme van geen geweld-veldtog bied die GKS-eenheid verskeie programme aan by skole en besoek hulle nagklubs en tavernes. Pamflette sal ook by padblokkades oor die tydperk versprei word.

ARTIKEL: LIZETTE DA SILVA, GEORGE HERALD-NUUSREDAKTEUR



