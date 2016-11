Drank en dwelms onwettig verkoop

'n Houtstruktuur in aanbouing in Denneboomstraat. Die foto is Sondag 20 November geneem.

GEORGE NUUS - "Die groen bakkie se mense." Dit is hoe inwoners van Touwsranten verwys na 'n groep nuwe intrekkers - glo afkomstig van die Oos-Kaap en Thembalethu - wat hulle onwettig in die nuwe ontwikkeling gevestig het.

Hulle het hierdie naam gekry omdat 'n groen bakkie hulle die eerste keer in Mei-maand kom aflaai het, waarna die groep voor die ingang van Touwsranten gebraai het.

Dit is ook die vervoermiddel waarmee hulle rondgery word. Só vertel 'n bekommerde inwoner, Ingrid Buys, wat aanvoer dat drie RDP-huise in die nuwe ontwikkeling tans deur die nuwe intrekkers bewoon word, terwyl houtstrukture teenaan die huise opgerig word.

"Hulle woon eers saam met die huiseienaars en skuif dan net oor na die hut wanneer dit klaar gebou is," het sy gesê.

"Hulle is almal swart mense, en ons kan hulle nie van mekaar uitken nie. Ons twyfel hulle is van hier, want hulle praat 'n ander taal."

Volgens Buys verkoop die mense onwettig alkohol en dwelms vanuit die aangeboude hutte.

Identiteitsdokumente en Sassa-kaarte is ook in een van die hutte gevind.

"Die huiseienaars word betaal in geld en alkohol vir toestemming om op die grond te plak," het sy gesê. Die gemeenskap het op 4 November na 'n huis in Denneboomstraat opgetrek en 'n houtstruktuur afgebreek, onder die wakende oog van die polisie.

"Die volgende dag was hulle op drie ander plekke besig om net weer aan te bou. Hulle is gevaarlik, aggressief en ons gemeenskap voel onveilig," het Buys gesê. Die houtpale is langs 'n huis in Sonneblomstraat ingedruk, maar die gemeenskap het dit dadelik weer afgebreek.

Volgens Buys is daar een struktuur in Denneboomstraat wat bewoon word, twee in aanbouing in dieselfde straat en 'n stoor vir hul goedere in Adahliastraat. Hierdie situasie is verlede Donderdag tydens 'n vergadering met die George-munisipaliteit in die Touwsranten-gemeenskapsaal bespreek.

Die munisipaliteit is vir kommentaar genader, maar het nog nie gereageer nie. Nog 'n vergadering is beplan vir Maandag 28 November tussen inwoners en die polisie. Navrae is ook aan die polisie gestuur oor hul rol in die aangeleentheid, maar kommentaar is nie teen druktyd ontvang nie.

"Ons kan mos nie net agteroorsit en niks doen nie. Ons leef hier in vrees. Iewers moet iemand iets kan doen," het Buys gesê. "As ons nie nou reageer nie gaan dit net erger raak. Dit beïnvloed ons almal." Susan Syster, nog 'n ongelukkige inwoner, is baie bekommerd oor die gemeenskap se kinders.

"Kinders lê my na aan die hart, ons kinders gaan soontoe en word nou aan dwelms bekend gestel," het sy gesê.

"Ons is nou al moeg van die mense, ons kry hulle nie hier uit nie. Huiseienaars wat van plan verander en die plakkers wil wegjaag word geslaan." Volgens Debra Sauer, assistant mediaskakelbeampte vir George-munisipaliteit, het die vergadering verlede week goed verloop.

"Die gemeenskap was tevrede met die voorstelle wat ter tafel gelê is. Die munisipaliteit is tans besig met verdere optrede in gevalle waar dit binne sy regsbevoegdheid val," het Sauer gesê. "Ons kan ongelukkig nie in hierdie stadium daaroor uitbrei nie, aangesien van die sake moontlik aan 'n regsproses onderwerp sal word."

Kommentaar van die polisie is aangevra.

Polisie hou 'n wakende oog in Amaroelastraat op 4 November, terwyl woedende gemeenkapslede van Touwsranten 'n taverne afbreek.

Houtpale lê in Sonneblomstraat nadat gemeenskaps-lede van Touwsranten nuwe intrekkers se planne om 'n houthut op te rig in die wiele gery het.

ARTIKEL: MICHELLE PIENAAR, GEORGE HERALD-JOERNALIS

