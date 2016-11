Inwoner spring in na pyp bars

'n Loodgieter van Blanco, Cecilian Canary, spring self in om die oorsprong van erge watervloei in Pastoriestraat te vind, terwyl van die buurt se kinders 'n ogie hou.

GEORGE NUUS - 'n Loodgieter van Blanco het verlede Donderdag sommer self probeer om erge watervloei in Pastoriestraat te stop nadat 'n pyp vermoedelik deur munisipale werkers afgespit is.

"Die water het behoorlik gestroom in Pastoriestraat, hier in Blanco," het die loodgieter se broer, Eldrid Canary, gesê.

"Toe niemand na vyf ure kom om te help nie, het my broer Cecilian probeer om die water te stop. Hy moes grawe vir die pyp, dit was 'n groot gemors."

Cecilian Canary kon blykbaar daarin slaag om die stukkende pyp in die modder te vind. Hy het dit omgebuig en vasgebind om die watervloei te stop.

Debra Sauer, assistent mediaskakelbeampte van George-munisipaliteit, het bevestig dat die klagte aangemeld en deurgegee is aan die waterspan. Sy voer egter aan dat die probleem veroorsaak is weens 'n lekkende watermeter, en nie 'n stukkende pyp nie.

"Weens die geweldige hoeveelheid waterklagtes (meer as 30 op daardie tydstip) was daar ongelukkig 'n vertraging met die herstel van hierdie spesifieke meterlekkasie."

Eldrid Canary hou vol dat 'n pyp omstreeks 10:00 Donderdagoggend deur werkers raakgespit is toe hulle 'n lamppaal wou plant. "Ons is bly oor die lamppaal, maar kan nie verstaan hoekom niemand kom help nie. Ons het mos waterskaarste," het hy gesê.

Canary het na vele oproepe blykbaar 'n superintendent by die waterafdeling bereik, wat hom na bewering meegedeel het dat daar nie genoeg mense is om te help nie.

"Op 'n stadium het werkers van elektrotegnies daar aangekom, maar hulle het weer gery want hulle kon nie met die pyp help nie," het Canary gesê. Volgens sy broer, Cecilian, is die pyp wel verlede Vrydag, 'n dag na die voorval, deur die munisipaliteit herstel.

Volgens Sauers het twee groot, dringende lekasies prioriteit geniet en daarom is die spanne vertraag. "Die George-munisipaliteit vra om verskoning vir enige ongerief en wil die publiek verseker van ons diensingesteldheid.

Ongelukkig gebeur dit soms dat daar tegelyk geweldig baie klagtes ontvang word, maar wees verseker dat alles moontlik gedoen word om die probleme in die kortste moontlike tyd op te los," het sy gesê. 'n Addisionele bystandspan is gebruik om al die klagtes te hanteer.

ARTIKEL: MICHELLE PIENAAR, GEORGE HERALD-JOERNALIS

