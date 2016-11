Kaalvoet buksie kry tekkies

Om ná skool al die pad George toe te ry van Knysna af, was oor en oor die moeite werd vir Macnita Samuels wat deur Just Water Southern Cape verras is met ‘n spoggerige paar Assic-hardloopskoene, sportdrag en ‘n reënbaadjie.

GEORGE NUUS - Toe Macnita Samuels (18) haar nommer 2 kaal voetjies op die nat pad neersit tydens die onlangse Farm Run by Geelhoutboom buite George, het sy beslis nie gedroom dat ‘n weldoener haar sou raaksien nie.

Die klein buksie van die Knysna Sekondêre Skool het op Saterdag, 29 Oktober in sagte reën onder die ander atlete uitgehardloop en was die eerste vrou oor die wenstreep in die 10 km-wedloop.

Toevallig was Just Water Southern Cape een van die die waterborge by die geleentheid en kon bestuurder Duan Jonker nie sy oë glo toe die fyn meisietjie verby hom woerts sonder hardloopskoene nie.

Dit het hom bygebly en terug op kantoor, het die bestuur saamgeklap om Macnita uit te rus met sportdrag, hardloopskoene en ‘n reënbaadjie. Haar afrigter, Heinrich Philander, het haar verlede week een middag ná skool spesiaal George toe gebring vir die inkopietog.

Philander rig Macnita nou al amper vyf jaar af en sê sy “is so ‘n bietjie lui, maar met harde werk kan sy baie ver kom”.



Om ná skool al die pad George toe te ry van Knysna af, was oor en oor die moeite werd vir Macnita Samuels wat deur Just Water Southern Cape verras is met 'n spoggerige paar Assic-hardloopskoene, sportdrag en 'n reënbaadjie. Hier is sy, hoogs in haar skik, saam met (van links) Duan Jonker, bestuurder, Just Water SC, haar afrigter, Heinrich Philander, en Samantha September, verkoopsverteenwoordiger, Just Water SC, tydens die inkopietog by SportsCentre.

Volgens Macnita was haar pa ook ‘n padatleet. “En ek hardloop self al van geboorte af,” sê sy. “Ek doen cross country ook, maar ek is nie lief om op gras te hardloop nie. Ek hou meer van die pad, hoewel ek niks hou van oefen nie; dis harde werk. Maar hierdie nuwe tekkies ... ek dink ek gaan my personal best hardloop met hulle!”