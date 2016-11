Nóg rondloper Bobbejane in buurt

Die bobbejaanmannetjie Glen Barrie is onlangs by Bergplaas in die Hoekwil-omgewing vrygelaat. Nie al die inwoners is opgewonde oor hul nuwe buurman nie (sien brieweblad). Foto: Verskaf

GEORGE NUUS - Verskeie inwoners van Denneoord het na vore gekom met nog klagtes oor rondloper bobbejane, na 'n berig verlede week oor twee mannetjies wat in die buurt gevang is.

Die twee bobbejaanmannetjies, Jan Langarm en Glen Barrie, is onderskeidelik in die Montagupas en by Bergplaas in Hoekwil vrygelaat. Hulle was nie deel van 'n trop nie en het in 'n veld langs Biesiestraat in Denneoord gebly.

Volgens die bobbejaanmonitor Ian Driescher, het die bobbejane baie mak geraak en voortdurend inwoners se vullisdromme omgekeer op soek na kos. Hulle het ook met groot gemak na kinders gestap wat in die buurt speel.

Aanvanklik was inwoners baie verlig oor die verskuiwing van Jan Langarm en Glen Barrie, maar ongelukkig blyk dit dat hierdie nie die enigste twee rondloper mannetjies is nie. Inwoners praat van nog bobbejane, waaronder een met 'n af stert, wat steeds hul rondes doen.

"'n Navraag is na George-munisipaliteit gestuur om te verneem van moontlike planne om die "afstert-bobbejaan", soos inwoners hom noem, ook te verskuif.

Volgens Debra Sauer, assistent mediaskakelbeampte van George-munisipaliteit, sal wetstoepassingsbeamptes uitgestuur word om op te tree sodra inwoners die munisipaliteit in kennis stel dat die bobbejaan-mannetjie in die omgewing is.

Dié afstert-bobbejaan het verlede week vir Alet Greeff van Dassiestraat laat skrik toe sy hom op haar stoep gewaar.

"Ek was besig om wasgoed op te hang," het sy vertel. "Hy het tussen my en die agterdeur gesit. Hy is gereeld by my vullisdrom en ek moes toe maar wag tot hy klaar eet en grawe voordat ek in die huis kon kom."

'n Inwoner van Bergplaas naby Hoekwil het in 'n brief aan die George Herald (sien brieweblad) sy misnoeë uitgespreek oor die besluit om bobbejane daarheen te verskuif.

"Om bobbejane van een area te vat, en te neem na waar die probleem nóg groter is, is soos om vullis onder 'n mat in te vee," skryf die klaer.

Vir hulp met die bobbejane kontak 044 801 6300.

Klik hier vir vorige artikels:

ARTIKEL: MICHELLE PIENAAR, GEORGE HERALD-JOERNALIS

'Ons bring jou die nuuste George, Tuinroete nuus'