Simmers eensklaps op kragkomitee

EDEN DISTRIK NUUS - Die Eden-raad het verlede week bewys hulle het wel 'n sin vir humor - of dalk was dit net 'n blapsie?

Simmers was vroeër gereeld in die nuus nadat hy geïmpliseer is in 'n klag deur George-munisipaliteit wat verband hou met peutery aan 'n kragmeterboks.

Die kwessie het nog 'n nadraai gekry nadat die voormalige Eden-burgemeester, Wessie van der Westhuizen, hom van bedrog beskuldig het.

Simmers was in die besit van 'n sogenaamde "polisiebrief" wat aandui dat die klagtes glo onttrek is. Die oorsprong van die brief is onbekend.

Geeneen van hierdie sake het ooit in die hof geëindig nie. Ten spyte van al hierdie woelinge het Simmers sy kop hoog gehou en goed gevaar in die plaaslike regeringsverkiesing in Augustus.

Die ander raadslede wat Eden op komitees verteenwoordig is: Raymond Wildschut (CP Nel-museum in Oudtshoorn), Erica Meyer (Diaz/Groot-Brakrivier-museum), Isaya Stemela (George-museum), Joslynn Johnson (Eden Agripark) en Simon Odendaal, Khayalethu Lose en Joslynn Johnson vir onderskeie waterverbruikersverenigings.

Sommige raadslede is aangewys om as verteenwoordigers van die raad in verskeie eksterne komitees te dien.DA-raadslid Tertuis Simmers is sowaar aangewys as die verteenwoordiger vir Suid-Kaap elektrisiteitsverspreiding.