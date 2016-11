Man kry 10 jaar vir piksteel-aanval

Generiese foto.

GEORGE NUUS - 'n Man (63) wat drie jaar gelede sy saamleefvrou met 'n gebreekte piksteel doodgeslaan het, is verlede Woensdag 2 November in die George-streekhof 10 jaar tronkstraf opgelê.

Abraham Alaart van Scorpiostraat, Parkdene het op 28 Oktober 2013 vir Monica Jantjies (46) in hul woning aangerand.

Hy het daarna haar lyk tot voor hul bed gesleep en haar met 'n kombers toegegooi. Hy het later familielede ingelig van die moord waarna Jantjies se lyk onder die kombers ontdek is.

In 'n bekentenis wat vroeër deur Alaart afgelê is, sê hy dat hy en Jantjies saam gedrink het. Tydens 'n rusie het sy met 'n mes na hom gesteek waarna hy die piksteel gegryp en haar oor die kop en lyf geslaan het.

Jantjies is nie die eerste vrou wat aan die hand van Alaart sterf nie. In Mei 2007 is hy skuldig bevind aan strafbare manslag nadat hy sy destydse saamleefvrou ook met 'n voorwerp doodgeslaan het. Hy is toe agt jaar tronkstraf opgelê.

In beide die strafbare manslagsaak en die moord is Alaart vir waarneming na Valkenberg-hospitaal in Kaapstad gestuur en is daar bevind dat hy geskik is om verhoor te word. Die waarneming kom nadat daar beweer is dat hy nie toerekeningsvatbaar is nie.

Die hof het gelas dat Alaart, wat die afgelope maande in 'n rolstoel is na 'n beroerte, weens sy mediese toestand so ver moontlik in die hospitaal-afdeling van die tronk aangehou word en inskakel by 'n dwelmprogram.

Die saak het gedien voor streeklanddros MP Fourie en Reinet de Waal het vir die staat verskyn. Mnr. N Vlok het vir Alaart verskyn.

