Tekort aan asemklikkers in Suid-Kaap

'n Bestuurder se alkoholvlak kan met 'n blaastoets soos dié bepaal word. Foto: Lizette da Silva

GEORGE NUUS - Die Suid-Kaap het 'n tekort aan asemklikkers om die alkoholvlak van motoriste in die Suid-Kaap op 'n ongelukstoneel te toets.

Die beheerinspekteur van die streek is druk besig om aandag aan die probleem te skenk, het 'n woordvoerder van die provinsiale verkeersdepartement, Jacques Mostert, bevestig. Hy het nie uitgebrei oor die redes vir die tekort nie.

Navrae in die verband, sowel as die toelaatbare optrede van beamptes op 'n ongelukstoneel, is aan die departement gerig na aanleiding van twee voorvalle in Oktober.

Die tekort aan asemklikkers en 'n beampte se onwilligheid om 'n bestuurder se alkoholvlak te toets het ter sprake gekom.

Volgens Mostert word nie alle verkeersvoertuie met asemklikkers toegerus nie, maar wel elke verkeersentrum in die Wes-Kaap.

Desondanks 'n beweerde stelling van 'n verkeersbeampte dat "almal op 'n toneel" getoets moet word indien een betrokkene vir alkohol getoets word, blyk dit nie die geval te wees nie.

"Almal hoef nie noodwendig getoets te word nie," het Mostert gesê.

"Daar moet ook die redelike vermoede bestaan dat die persoon alkohol gebruik het. Die verkeersbeampte sal indien hy/sy op 'n toneel is presies weet wanneer om te toets en wanneer dit nie nodig is nie. My ondervinding het my geleer dat die ander party glad nie 'n probleem het om getoets te word as hy/sy glad nie alkohol gebruik het nie."

* There is a shortage of devices to test the blood-alcohol level of drivers in the Southern Cape. The control inspector of the region is working hard to address the problem, confirmed a spokesman for the provincial traffic department, Jacques Mostert. He did not give reasons for the shortage.

ARTIKEL: MICHELLE PIENAAR, GEORGE HERALD-JOERNALIS

'Ons bring jou die nuutste George, Tuinroete nuus'