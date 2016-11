Begroting mis teiken weens tesourietabel

GEORGE NUUS - Die kwartaallikse moniteringsverslag vir die munisipale begroting is Maandag 31 Oktober tydens 'n spesiale raadsvergadering aan die raad voorgelê vir kennisname. Die DA het met 'n vorige probeerslag nie 'n kworum gehad nie, en die vergadering is geskuif.

Dié verslag gee 'n oorsig van die munisipaliteit se begrotingsprestasie oor 'n tydperk van drie maande (Julie tot September) en die raad het tot einde Oktober kans gehad om dit te aanvaar.

ANC-raadslid Piet van der Hoven, het in die raad vrae gestel oor die feit dat 35% van die begroting in die eerste kwartaal van die 2016/2017 boekjaar nie spandeer is soos beplan nie. "Die invordering van munisipale inkomste is ook 30% minder as die doelwit tot dusver," het hy gesê.

"Ons is bekommerd hieroor. As die operasionele begroting nie soos beplan bestee word nie, is daar dienste wat daaronder ly."

Die hoof-finansiële beampte, Keith Jordaan het by navraag gesê dat die redes vir die onderspandering verband hou met die nasionale tesourie se versoek aan die munisipaliteit om die munisipale standaardtabel van rekeninge (mSCOA) vroeër te implementeer.

"Die munisipaliteit is in die proses om die klassifikasie van bates volgens die mSCOA-voorskrifte in die bateregister te hersien en daarom is die depresiasie nog nie te boek gestel nie. Dit is grootliks die rede vir die variasie. Projeksies sal daarna hersien word."

Volgens Jordaan hou hierdie omskakeling ook verband met die rede waarom 33% minder fondse vir die eerste kwartaal van die 2016/2017-boekjaar ontvang is.

"As gevolg van die omskakeling van die ou poskodes na die mSCOA-kodes is die voorafbetaalde verkope nie toegewys nie. Hierdie rapportering sal in die maandverslag van Oktober aangebring word," het hy gesê.

Van der Hoven bevraagteken die rede waarom die eerste item rakende 'n gewysigde delegasieregister onttrek is.

"Kerninsette wat by 'n werkswinkel gemaak is, is nog nie in die oorspronklike dokument aangebring nie. Dit is 'n duur proses om 'n raadsvergadering te hê, dit is absoluut noodsaaklik om items na die raad te bring wat wel voor die raad kan dien."

Assistent-mediaskakelbeampte van George-munisipaliteit, Debra Sauer, het by navraag geantwoord dat die item onttrek is omdat die DA-koukus 'n verdere bespreking in 'n werksessie versoek het.

"Die veranderinge wat voortgespruit het uit 'n werksessie op 5 Oktober, is reeds aan aangebring, Geen raadsvergadering was vir Oktober beplan nie."

ARTIKEL: MICHELLE PIENAAR, GEORGE HERALD-JOERNALIS

'Ons bring jou die nuutste George, Tuinroete nuus'