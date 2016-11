25-Jarige dood: Familie ongelukkig oor vonnis

Die vermoorde Riaan Gelant se ma, Priscilla (regs), buite die hof nadat die twee mans wat Gelant aangerand het, onderskeidelik vyf en agt jaar tronkstraf opgelê is. Foto: Lizette da Silva

GEORGE NUUS - Groot ongelukkigheid en woede het Dinsdag buite die Thembalethu-streekhof geheers na die vonnis van die twee mans wat die dood van Riaan Gelant veroorsaak het.

Riaan Gelant (25) van Borcherds is op 9 November 2013 deur Bongani Tonga (26) en Winston Jacobs (29) aangerand en in die bors en rug gesteek.

Die mans, wat aangekla was van moord, is vroeër skuldig bevind aan ernstige aanranding en strafbare manslag.

Tonga is vyf jaar tronkstraf opgelê vir ernstige aanranding en Jacobs agt jaar vir strafbare manslag.

Gelant se ma, Priscilla, was na die vonnisoplegging erg ontsteld en het gevra of haar seun se lewe vyf en agt jaar werd is.

"Hulle het vandag weggekom met moord, al is hulle nie so skuldig bevind nie. Ons gaan dit ook nie so los nie, hulle het my kind vermoor en moet daarvoor gestraf word," het sy gesê.

Christo Gawie, die bekende voormalige EdenFM-omroeper, het namens die Gelant-familie ter strafverswaring getuig. Hy het aan die hof vertel dat Gelant se familie sukkel om sy dood te verwerk en die hof versoek om die maksimum vonnis aan beide mans op te lê.

Hy het Gelant as 'n kalm mens beskryf wat nooit met die gereg gebots het nie, nie bakleierig was nie en wat nie by enige bendes betrokke was nie.

"Hy was populêr onder sy vriende en het nie vyande gehad nie. Hy het finansieël vir sy familie gesorg en hulle sukkel sedert sy dood."

Gustav Deyce, die beskuldigdes se regsverteenwoordiger van die regshulpraad, en Gawie het tydens kruisondervraging goed koppe gestamp toe Deyce sy getuienis bevraagteken.

Hy het aan Gawie gesê dat hy getuig het dat die familie daagliks sukkel, maar tog woon hy die afgelope paar maande nie meer hier in George nie. Gawie het getuig dat Gelant nie bakleierig was nie, tog het Gelant se vriend en staatsgetuie, Aldino Smith (24), getuig dat Gelant nie iemand was wat bang was vir baklei nie.

Smith was saam met Gelant die aand van die voorval. Hierop het Gawie getuig dat Smith vir die hof gejok het omdat hy deur familielede van die beskuldigdes beïnvloed is.

'n Gefrustreerde Deyce, asook streeklanddros Nelson Mulaudzi, moes by tye vir Gawie aanspreek om slegs die vrae wat aan hom gestel word te antwoord, en nie teenvrae aan die verdediging te stel nie.

Deyce het dit later aan die hof gestel dat Gawie nie net arrogant is nie, maar agressief is en weier om sy vrae te beantwoord.

Deyce het dit op 'n stadium aan Gawie, wat verkies het om in Engels te getuig, gestel dat hy besef dat Gawie met die Engels sukkel en daarom nie sy vrae verstaan nie.

"Hoekom kritiseer jy my oor my Engels wat nie goed is nie, dis ok. Wel in daai geval, jou Engels is ook nie te goed nie," het Gawie teruggekap.

Deyce het in sy finale argumente gesê dat die hof hom nie moet laat voorskryf deur sekere mense uit die gemeenskap nie, dat die twee beskuldigdes nog jonk is en gerehabiliteer kan word.

"Die hof moet ook nie vergeet nie - as dit nie vir die vloekwoord was wat die oorledene geuiter het nie, sou die moord nie plaasgevind het nie."

Hankie Marx, die staatsaanklaer het gesê die gemeenskap het genoeg gehad van misdaad wat pandemiese afmetings bereik het.

"Mense het nie meer respek vir mekaar nie en is nie meer verdraagsaam nie. Die geringste uitlokking lei tot 'n misdryf. Die beskuldigdes is ook nie beseer nie, terwyl die oorledene verskeie wonde voor en agter sy liggaam gehad het.

"Hulle het ook verskeie vorige veroordelings wat daarop dui dat hulle moeilik gerehabiliteer gaan word."

'n Tante van Jacobs, Violet Maxim, het na afloop van die verrigtinge aan die George Herald gesê dat sy graag die Gelant-familie wil verskoning vra, maar dat hulle "nog te seer is oor wat gebeur het".

"Ek voel werklik so jammer vir hulle. Hulle kind gaan nooit weer huis toe kom nie, Winston gaan weer huis toe kom. Hy bly sedert sy ma se dood by my en 'n mens stuur nie jou kinders uit om ander seer te maak nie. Ek kan net aanhou bid dat daar eendag vergifnis sal wees," het Maxim gesê.

Die twee beskuldigdes Winston Jacobs (links) en Bongani Tonga tydens 'n vorige hofverskyning.

Christo Gawie .

