Vrou kla dat polisieman haar klap

Denise Strauss (28) van Pacaltsdorp beweer dat sy 'n bebloede oog en beserings aan haar gesig (skaafwonde) opgedoen het na 'n polisieman haar geklap het. Foto: Verskaf.

GEORGE NUUS - Die plaaslike kantoor van die onafhanklike polisie-ondersoekdirektoraat (Opod) stel ondersoek in na 'n beweerde voorval verlede Woensdag waartydens 'n polisieman 'n vrou geklap het.

Dit volg nadat Denise Strauss (28) van Pacaltsdorp 'n aanrandingklag teen 'n polisieman van George-stasie gelê het.

Strauss beweer die voorval het tussen 18:00 en 18:30 in Cradockstraat naby die George taxi-staanplek plaasgevind kort nadat sy toegang tot 'n GO GEORGE-bus geweier is. Sy sê sy is toegang tot 'n bus geweier omdat sy volgens die bestuurder onder die invloed van drank was.

Sy erken dat sy en haar vriende wat saam met haar was, alkohol gedrink het, maar ontken dat sy onbeskof, oproerig of onvas op haar voete was.

Sy sê toe die bus wegtrek het sy oor die pad gestap na Pie City waar die polisievangwa langs haar gestop het.

"'n Polisieman het uitgeklim en my aan my arm gegryp sonder enige rede. Ek wou by hom weet hoekom en het my losgeruk.

"Dis toe wat hy my klap en ek met my gesig teen die sypaadjie val."

Strauss sê sy is toe in die polisievoertuig gelaai en na die George-polisiestasie geneem waar sy melding gemaak het dat sy deur die polisieman geslaan is, maar sy is glo uitgelag deur die persoon agter die toonbank in die aanklagkantoor.

"Hulle het my toe in 'n sel, wat bebloed was opgesluit, en later na 'n ander sel geskuif. Die volgende oggend 04:00 is ek uit die sel vrygelaat en aangesê om te loop. Ek weet nie waarvoor ek toegesluit was nie en het ook nie enige bewyse van enigiemand by die stasie gekry waar ek vir ure toegesluit was nie. Ek het in die donkerte alleen na Pacaltsdorp geloop," sê Strauss.

Sy het later dieselfde oggend die voorval by die Pacaltsdorp-polisie gerapporteer en 'n verklaring afgelê.

Volgens Strauss weet sy nie wie die polisieman is nie, maar sal sy kom kan uitken.

"Ek het regsadvies ingewin en gaan die saak nie hier los nie. Hy het my verneder en sy hande op my gelê. Ek wag nog om te hoor wanneer hulle 'n uitkenningsparade gaan hou."

Die George Herald het skiftelik navraag by die polisie gedoen oor die voorval.

Kapt. Malcolm Pojie, die Suid-Kaapse polisiewoordvoerder, het gesê hy is ongelukkig nie in 'n posisie om te reageer nie, aangesien die dossier alreeds aan Opod oorhandig is vir verdere ondersoek.

Opod het nie teen druktyd op navrae reageer nie.

Die jaarlikse nasionale veldtog '16 dae van geen geweld teen vroue en kinders' skop af op Vrydag 25 November.

Waarvoor was Denise Strauss in hegtenis geneem?Hoekom het sy nie 'n bewys ontvang toe sy vrygelaat is nie? Is dit praktyk?Hoekom is sy in die middel van die nag vrygelaat en moes sy haar weg alleen in die donker huis toe vind? Kon die polisie haar nie maar by die stasie laat wag het totdat dit lig was of haar huis toe geneem het nie?