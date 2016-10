Bobbejane uit buurt verwyder

Jan Langarm, soos hierdie bobbejaanmannetjie gedoop is, word vanoggend in die Montagu-pas vrygelaat. Hy is omstreeks 06:00 vanoggend in 'n valhok in 'n veld langs Biesielaan, Denneoord, gevang. Foto's: Michelle Pienaar.

GEORGE NUUSFLITS & VIDEO - Twee bobbejaanmannetjies wat inwoners van Denneoord grys hare besorg het, is die afgelope week deur beamptes van wetstoepassing met 'n valhok gevang.

Die tweede mannetjie, Jan Langarm, soos hy deur die beamptes gedoop is, is vanoggend omstreeks 06:00 in 'n veld langs Biesielaan gevang. Hy word vanoggend in die Montagu-pas vrygelaat. Die ander mannetjie, Glen Barrie, is verlede Donderdag aangekeer en op Bergplaas in die omgewing van Hoekwil vrygelaat.

Glen Barrie is so gedoop omdat hy in daardie buurt aanvanklik begin probleme gee het, het Gerhard Kriek, 'n wetstoepassingsbeampte, gesê.

"Die bobbejane het gereeld inwoners se swart sakke geskeur, honde gejaag en gebyt, en het die laaste tyd ook kinders op straat genader. Hulle is niks bang vir mense nie, en hulle skrik nie vir die verfballe waarmee ons troppe wegdryf nie," het Kriek gesê.

Volgens Ian Driescher, 'n bobbejaanmonitor, het Jan Langarm 'n paar dae gelede na 'n kind by 'n busstop geloop en sy tande gewys.

"Ons laat hulle vry daar waar hulle maklik kan kos kry, en ver van mense," het hy gesê. "Ek dink die mense van Denneoord se probleme is vir eers verby."

Kyk na 'n video hieronder:

Gerhard Kriek (links), 'n wetstoepassingsbeampte, en Ian Driescher, 'n bobbejaanmonitor, by die vanghok waarin hulle die twee bobbejaanmannetjies gevang het.

Lees meer in Donderdag se George Herald, asook aanlyn.

VIDEO, FOTO'S EN ARTIKEL: MICHELLE PIENAAR, GEORGE HERALD-JOERNALIS

'Ons bring jou die nuutste George, Tuinroete nuus'