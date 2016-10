Kommer oor misdaad in Blanco

Ralf en Ina Kolberg saam met 'n beampte van George-polisie kort na die voorval verlede Vrydag. Foto: Michelle Pienaar

GEORGE NUUS - 'n Toename in huisbrake in die Blanco-gebied word ondervind. Sò sê kol. Michael Taylor hoof van die sigbare polisie-eenheid in George.

Inwoners van Blanco het op Facebook te velde getrek na 'n berig verlede week oor 'n voorval waartydens 'n egpaar vir die vierde keer binne tien maande besteel is.

Ralf en Ina Kolberg het Vrydag 21 Oktober omstreeks 12:00 met skok verneem dat daar by hul huis ingebreek is, terwyl Ina buite in haar hoenderhok besig was. 'n Soektog na die egpaar se skootrekenaar en selfoon het nog geen vrugte afgewerp nie.

Die Kolbergs se Dell-skootrekenaar, Samsung Galaxy Ace, klein Canon-kamera en 'n wit Vodacom koordlose internetstafie is uit hulle kombuis gesteel. Hulle woon op die plaas Kruispad, aan die buitewyke van Blanco.

"Dit is tyd dat misdadigers soos misdadigers behandel word en nie met handskoene hanteer word nie," lui een Facebook-inskrywing. 'n Ander persoon het laat blyk dat daar al 12 keer in twee jaar by hulle huis ingebreek is.

Kruispad was in die visier van eiendomsontwikkelaars vir 'n behuisingsprojek wat fokus op die lae en middel inkomstegroep. Die beoogde projek, Outeniqua Vue, is egter in Augustus vanjaar gestaak.

Enigeen met inligting word versoek om George-polisie te kontak by 044 803 4744.

ARTIKEL EN FOTO: MICHELLE PIENAAR, GEORGE HERALD-JOERNALIS

