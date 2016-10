Groot neukery by Pacaltsdorp-polisie

Generiese foto.

GEORGE NUUS - Daar was verlede week groot drama by die Pacaltsdorp-polisiestasie toe 'n adjudant-offisier 'n konstabel in hegtenis geneem het.

Dit glo omdat die konstabel hom probeer verhinder het om 'n vermeende verdagte in 'n huisbraaksaak in hegtenis te neem.

Volgens ingeligte bronne het ao. Vernon Jantjies die vermeende verdagte verlede Maandag 17 Oktober omstreeks 16:15 by 'n winkel in Beachweg opgemerk en hom in hegtenis geneem.

Die verdagte het die betrokke dag werk verrig by die huis van konst. Ensliano Deyce van die Da Gamaskop-polisie, Mosselbaai en hulle was saam by die winkel om kos te koop. Deyce, wat met siekteverlof was, woon in Pacaltsdorp.

Jantjies het die vermeende verdagte saam met Deyce by die deli opgemerk en genader. Na wat verneem word, het die vermeende verdagte hom verset teen Jantjies en is hy hardhandig uit die winkel geneem, in die polisievoertuig gelaai en na die polisiestasie geneem.

Deyce het Jantjies en die vermeende verdagte na die polisiestasie gevolg waar hy en Jantjies in 'n struweling betrokke geraak het. Daar word beweer dat Deyce Jantjies verhinder het om die arrestasie uit te voer deur aan hom te trek.

Nog 'n bron vertel dat Jantjies en Deyce mekaar by die polisiestasie voor die bors gegryp het en dat Jantjies Deyce se kop op 'n stadium teen 'n muur gestamp het. "Deyce het nie ingemeng nie en wou eintlik die speurhoof gaan sien toe Jantjies hom voorkeer. Hy [Jantjies] het die verdagte aan 'n ander kollega oorgegee en Deyce gaan konfronteer oor wat hy by die stasie soek."

Deyce het vandeesweek die voorval en sy arrestasie aan die George Herald bevestig, maar ontken dat hy op enige stadium vir Jantjies verhinder het om sy werk te doen. "Ek gaan nie die saak vooruitloop nie, die reg moet sy gang gaan."

Hy het ook bevestig dat hy 'n aanrandingsaak teen Jantjies aanhangig gemaak het. Op 'n vraag of hy verdere stappe teen Jantjies oorweeg, het Deyce gesê dat dit iets is wat hy met sy regsverteenwoordiger sal bespreek.

Die Suid-Kaapse polisiewoordvoerder, kapt. Malcolm Pojie, sê Deyce is in hegtenis geneem vir dwarsboming van die gereg. "Die saak sal volledig ondersoek word en na die direkteur van openbare vervolging (DOV) verwys word vir 'n beslissing. Hy is vrygelaat op 'n waarskuwing en sal op 18 November weer in die hof verskyn. 'n Departementele ondersoek sal parallel met die kriminele ondersoek loop."

Pojie het ook Deyce se aanrandingsklag teen Jantjies bevestig en gesê dié saak is reeds na die onafhanklike polisie-ondersoekdirektoraat (Opod) verwys vir ondersoek.

Die saak teen Deyce word deur die Pacaltsdorp-speurdiens ondersoek.

Intussen verneem die George Herald dat die Pacaltsdorp-gemeenskapspolisiëringsforum (GPF) die aand van die Deyce-voorval ook na die Pacaltsdorp-polisiestasie opgeruk het en antwoorde oor die polisie se optrede en Deyce se arrestasie geëis het.

Die GPF, kerkleiers en ander rolspelers het sedertdien ten minste op twee geleenthede vergader om probleme wat inwoners ervaar rakende polisie-optredes en dienslewering, te bespreek.

Die probleme sluit onder andere in dat sekere polisiemanne 'n skrikbewind voer en mense aanrand tydens optredes. Die George Herald verneem daar word na hulle as die Masjienbende verwys.

Die GPF, kerkleiers en sakeleiers het Dinsdag met die stasiebestuur vergader. Isaac Felix, waarnemende voorsitter van die GPF, het by navraag gesê hy kan nie uitbrei oor wat presies bespreek is nie, maar sê dat daar oor bepaalde sake gepraat is wat tans dringende aandag geniet.

Hy het gesê die GPF sal binnekort 'n volledige persverklaring oor die vergadering en die uitkoms daarvan uitreik.

ARTIKEL: LIZETTE DA SILVA, GEORGE HERALD-NUUSREDAKTEUR

