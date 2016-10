Skoene vir kaalvoetstapper van Borcherds

Dubbele stapkampioen Durando Aweries (13) met sy helder oranje tekkies van die sportikoon Elana Meyer. Foto: Roger Sedres/ImageSA

GEORGE NUUSFLITS & VIDEO - 'n Dertienjarige kaalvoetkampioen van Borcherds met twee nasionale staptitels agter sy naam, oefen deesdae met helder oranje tekkies wat deur die beroemde Suid-Afrikaanse langafstandatleet, Elana Meyer, geskenk is.

Durando Aweries, 'n gr.7-leerder van Heidedal Primêr, is baie opgewonde oor die verrassingspakkie wat verlede Woensdag by sy huis afgelaai is. Meyer het gesorg vir 'n hele boks vol atletiekklere en twee pare oefenskoene nadat sy van Durando se omstandighede te hore gekom het.

Durando het die gemeenskap se hartsnare geroer nadat foto's van die jong atleet op sosiale media gesirkuleer is waar hy met wit verbande, hande in die lug, oor die wenstreep loop tydens die interprovinsiale padstapkampioenskappe by Youngsfield in Kaapstad op 8 Oktober. Dit is die tweede agtereenvolgende jaar wat hy die SA 3 km-staptitel verower.

Oor sy oorwinning is Durando blinkoog en nederig.

Tydens 'n onderhoud met die George Herald gesels hy oor sy liefde vir die sport. "Wanneer ek stap dink ek aan my omstandighede," het hy gesê.

Sy pa is 'n laaigraafoperateur en sy ma is 'n huisvrou. Hy is een van vyf kinders en deel 'n dubbelbed met sy sussie. Daar is nie beddens vir almal in die huis nie.

'n Fondsinsameling wat aanvanklik vir Durando van stapel gestuur is vir stapskoene, kan dalk nou wyer uitkring.

Lede van die gemeenskap het reeds begin om geldelike bydraes vir die inisiatief by Top Gear-sportwinkel in Meadestraat te los. Volgens die winkeleienaar, Ters Gilliomee, is die gedagte tans om al 13 uitblinkers in die stapspan met stapskoene te voorsien.

Kyk na 'n video-onderhoud met Durando, hieronder:

Nederige herkoms, groot drome. Foto: Roger Sedres/ImageSA

