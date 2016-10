Ouetehuis vra ondersteuning

Ike Williams (links), nuwe bestuurder van die Rosemoor-tehuis vir bejaardes, en Charl Collins, Groenkloof George se versorgingsbestuurder by een van die beddens wat Groenkloof aan die tehuis geskenk het. Sabina Olkers is die dame in die bed en in die agtergrond is Jean Pockpass (links) en Canthia Smit. Foto: Alida de Beer

GEORGE NUUS - Die nuwe hoof van die Rosemoor-sentrum vir senior burgers, Ike Williams, het 'n beroep op die George-gemeenskap gedoen om betrokke te raak by die tehuis, hetsy deur kontant- of ander skenkings, of vriendskapsbesoeke aan die 97 bejaardes.

Die sentrum het sedert einde verlede jaar etlike maande se onsekerheid beleef nadat dit deur die departement van maatskaplike ontwikkeling onder administrasie geplaas is. Die leisels is in Mei weer onder sekere voorwaardes aan die beheerraad oorhandig en dit is gevolg deur Williams se aanstelling ongeveer twee maande gelede.

Hy sê daar is baie werk en het begin met die opknapping van die geboue, maar hulp van die publiek word benodig om al hul planne, wat ongeveer R1 miljoen sal kos, deur te voer. Die sentrum het tans drie inkomstestrome, naamlik 'n regeringsubsidie, fondsinsamelingsprojekte, en die inwoners se Sassa-pensioene (90% van die pensioene word deur die sentrum gebruik en inwoners hou 10% vir persoonlike gebruik).

In stede van kontant, kan mense ook boumateriale soos teëls en verf skenk of bloeddrukmeters, kostrollies, gordyne en gordynrelings, asook items soos seep en tandepasta. Die sentrum vind reeds baat by die welwillendheid van die gemeenskap. Groenkloof George het onlangs sowat twee dosyn tweedehandse mediese beddens geskenk, en duursame gordyne en prente van Fancourt helder die eetsaal op.

'n Oefenkamer met geskenkte oefenapparate word tans ook geherorganiseer sodat inwoners nut daarvan kan hê. Williams se planne sluit verder in die skep van 'n afdeling vir psigiatriese gevalle en geakkrediteerde opleiding vir personeel.

Inwoners het ook intellektuele stimulasie en aandag aan hul emosionele behoeftes nodig. "My visie is dat besighede of individue 'n inwoner sal 'aanneem' en borg, ondersteun en besoek. Ek nooi ook skole uit om inisiatief te neem en ons bejaardes gereeld te kom besoek."

Bel die Rosemoor-tehuis by 044 871 1342 vir meer inligting.

