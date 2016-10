Verligting vir verarmde skuldenaars

Generiese foto.

GEORGE NUUS - 'n Beslissing van die konstitusionele hof in September oor besoldigingsbeslagleggingsbevele gaan 'n belangrike impak hê op die lot van veral weerlose, verarmde skuldenaars.

Dit is volgens Mathilda Rosslee, koördineerder vir 'n finansiële geletterdheidsprojek van die Universiteit Stellenbosch se Regshulpkliniek.

'n Besoldigingsbeslagleggingsbevel is 'n opdrag van die hof ingevolge waarvan 'n werkgewer geld van 'n werknemer se salaris kan aftrek om aan 'n skuldeiser oor te betaal. Die konstitusionele hof het beslis dat so 'n bevel slegs deur 'n landdros uitgereik kan word en nie meer deur 'n klerk van die hof soos die praktyk was nie.

Verder moet die landdros 'n tweeledige toets toepas: Eerstens dat dit billik en regverdig is om die bevel uit te reik, en tweedens dat die bedrag wat van die persoon se salaris verhaal word, toepaslik en vir hom/haar bekostigbaar is.

"Dit bring revolusionêre verandering in die Suid-Afrikaanse regs- en kredietindustrie se skuldinvorderingspraktyke mee," het Rosslee aan die George Herald gesê.

'n Aansoek wat die Regshulpkliniek in 2014 gebring het namens 15 skuldenaars wat beslagleggingsbevele teen hul lone gehad het, het gelei tot 'n uitspraak verlede jaar deur regter Siraj Desai in die Wes-Kaapse hooggeregshof dat twee artikels in die Wet op Landdroshowe strydig is met die Grondwet, en ongeldig is deurdat dit nie geregtelike oorsig verleen met die uitreiking van die bevele nie.

In Maart vanjaar het die konstitusionele hof 'n aansoek aangehoor vir die bekragtiging van regter Desai se uitspraak, asook 'n aansoek om verlof tot appèl deur twee skuldinvorderingsliggame, Flemix & Associates en die Vereniging van Skuldinvorderingsagente (Adra).

"Die grootste impak van die uitspraak is op weerlose Suid-Afrikaners wie se grondwetlike regte, veral hul reg tot toegang tot 'n regverdige verhoor, voorheen teengestaan is," volgens Rosslee. Sy het dit verwelkom en gesê die kliniek hanteer tallose gevalle waar onbillike besoldigingsbeslagleggingsbevele toegestaan word. Die konstitusionele hof het ook regter Desai se beslissing bekragtig dat 'n landdroshof in die omgewing waar die persoon woon of werk, genader moet word vir die uitreik van so 'n bevel. Tot op hede is baie bevele deur vêrafgeleë howe uitgereik, tot nadeel van die skuldenaar.

Felicia Spangenberg, 'n assosiaat van Millers Ingelyf in George, het die veranderings aan die een kant verwelkom omdat dit 'n billike uitkoms vir die publiek bewerkstellig, maar het gesê in die praktyk kan die gevolg vir regslui die teenoorgestelde effek hê.

"Dit sal al moeiliker raak om so 'n bevel te bekom, want hofrolle is vol en dit sal afhang van die beskikbaarheid van 'n landdros. Dit sal ook beteken dat die prokureur die finansiële posisie van die skuldenaar eers behoorlik sal moet navors en al die relevante inligting aan die hof openbaar, alvorens die relevante regshulp verkry kan word.

"Die praktyk wys dat die skuldenaar baie min of geen samewerking gee nie, en dit kan dus dan 'n onbegonne taak word."

Sy het gesê dit moet egter nie beskou word dat invorderings onmoontlik sal wees nie. "Indien krediet nie roekeloos toegestaan word nie, behoort die invordering daarvan 'n positiewe resultaat teweeg te bring."

ARTIKEL: ALIDA DE BEER, GEORGE HERALD-JOERNALIS

