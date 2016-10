Nuwe Tuiniqua-hoof woel vir seniors

Tuiniqua se nuwe hoof, Alani Voigt (middel) is reeds tuis tussen die inwoners. By haar is Marie Fourie (links), pastorale ouderling by die sentrum, en Anna Uys, 'n op-en-wakker 89-jarige inwoner wat tot onlangs nog die sentrum se winkel bestuur het. Foto: Alida de Beer

GEORGE NUUSFLITS - Die Tuiniqua-sentrum vir senior burgers het 'n nuwe hoof, Alani Voigt met ingang 1 September aangestel.

Voigt is 'n maatskaplike werker wat 'n skuif van Kimberley na George gemaak het om die pos te aanvaar. "Op 'n manier voel dit vir my of ek tuisgekom het. Ek het (in 1980) aan die Hoërskool Outeniqua gematrikuleer."

Ná matriek het sy haar studies aan die Vrystaat Universiteit voltooi. Sy was by die Naledi- en St. Nicholas-hospiese in Bloemfontein en die afgelope paar jaar in Kimberley waar sy organisatoriese kapasiteitsbou vir die Hospice Palliative Care Association en Nacosa (Networking HIV/Aids Community of South Africa) gedoen het.

Sy staan met haar voete plat op die aarde en laat 'n mens dadelik gemaklik voel in haar kantoor. "Ek is baie opgewonde oor my aanstelling by Tuiniqua. Die personeel en inwoners is wonderlik. Ek wil graag meer vir ons inwoners bied en hier lê harde werk voor," sê sy ná haar eerste maand in die tuig.

"Vir die meeste mense is 'n tuiste soos Tuiniqua waarskynlik die laaste woning op aarde en dis so belangrik dat inwoners gelukkig, geborge en geliefd moet voel. Ek is op my gelukkigste wanneer elke inwoner en personeellid vervuld en nuttig voel."