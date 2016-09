Kerk plant avokado's vir die mense

Die span wat die bome by die burgersentum geplant het is voor, van links: Johannes Phillips, Bazil Petrus, Johannes Goliath en dr. Braam Hanekom. Agter: Themba Mbovana, Phiwokuhle Cetyiwe, Gavin Pehla, Valdon Muller, Radie Loubser, Rassie de Villiers (raadslid), ds. Floors Meyer, Sean Snyman (raads-lid), Johan Stander (raadslid), Giel Goosen en Sipho Sondlo.

GEORGE NUUS - George-munisipaliteit ondersteun die Wes-Kaapse Sinode van die NG kerk se avokadopeerbome-veldtog in George.

Radie Loubser, waarnemende bestuurder: parke en rekreasie by die George-munisipaliteit, het gesê die plant van die bome is in lyn met die department bosbou en ook die munisipaliteit se projekte om gebiede te vergroen en terselfdertyd voedselsekuriteit te bevorder.

Die munisipaliteit het in die verlede groot hoeveelhede vrugtebome in Thembalethu, Lawaaikamp, Borcherds en Conville aangeplant. Die bome is gratis gegee, maar die publiek het nie oor genoeg inligting en kennis beskik om die bome op te pas nie.

Die nuwe benadering is dat eienaars dit moet koop en 'n sak kompos en 'n inligtingstuk kry oor hoe om die boom te plant en te versorg. Bome sal eers by tehuise, crèches en gemeenskapsinrigtings geplant word.

Luidens 'n pamflet van die 'Avo's vir Lewe'-projek deel die NG gemeentes George-Suid, George Tuinedal en die VGK Thembalethu, in vennootskap met die Sentrum vir Publieke Getuienis van die Wes- en Suid-Kaapse Sinode en ander vennote die visie om ten minste een avokadopeerboom per erf in veral die informele nedersettings, te plant en te versorg sodat dit uiteindelik vrugte dra.

Raadslid Rassie de Villiers, dr. Braam Hanekom, direkteur vir Sentrum vir Publieke Getuienis van die Wes- en Suid-Kaapse Sinode, ds. Floors Meyer van NG Kerk George-Suid en amptenare van die George-munisipaliteit het onlangs twee avokadopeerbome voor die George-burgersentrum geplant.

De Villiers het betrokkenes en die kerk bedank dat hulle George gekies het om met die projek te begin. George is gekies omdat die klimaat uiters geskik is vir die plant van avokadopeerbome. Die voedingswaarde van avokadopere is baie hoog en die oes van een boom is ook bogemiddeld. Die bemarkingswaarde van die voedselsoort is ook hoog en kan aanleiding gee tot die groei van informele entrepreneurskap.

Die kerk vra die gemeenskap om betrokke te raak in die projek. Vir meer inligting skakel ds. Pieter van Santen by 076 591 8390, ds. Floors Meyer by 082 684 2735 of eerw. Bonga Mbenenge by 082 676 1354.

