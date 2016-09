Potlode en pastelle die pad na háár hart

Van links is Marchant Maasdorp, 'n stigterslid van Stationery 4 Africa, Rosie Leen (gr. 6) en Elwayn Windvogel (gr. 5), beide leerders van Dieprivier VGK Primêr en Lara Durant. Foto's: Verskaf

GEORGE NUUS - 'n Jong meisie se dryfkrag om 'n verskil te maak in behoeftige skole het haar die titel besorg as plaaslike ambassadeur vir die landswye organisasie Stationery 4 Africa.

Lara Durant (12), 'n gr.6-leerder aan Glenwood House Primêr, het 'n skoolprojek wat leerders aanmoedig om uit te reik na die gemeenskap 'n stappie verder geneem. Nie alleen is Lara besig met 'n groot insameling van skryfbehoeftes by skole in die omgewing nie, maar het sy reeds deur blootstelling op sosiale media altesaam 113 internasionale skole aan boord wat aan die projek wil deelneem.

Sy moedig skole aan om 'n civvies-dag te hou waarvoor leerders R10 bydrae tot die projek en om ou skryfbehoeftes in 5 liter plastiekhouers te versamel wat weer aan behoeftige skole gegee word. Sy is tans in gesprek met verskeie skole in George vir bydraes vir die projek. Volgens Lara sal die oorsese skole waarskynlik meer fokus op 'n finansiële bydrae.

Lara het Stationery 4 Africa verlede Dinsdag 20 September gehelp om skryfbehoeftes, skryfbordjies en mussies aan 119 leerders van Dieprivier VGK Primêr, in Noll (Uniondale-omgewing), uit te deel. Die ondervinding het haar verder aangevuur met haar missie om leerders te help.

By navraag oor haar motivering vir hierdie projek, het Lara gesê: "Ek het dit gekies, want ek sien baie keer as ons skool toe ry in die oggende, kinders wat regtig niks het nie. Ek het gevoel hulle moet immers skryfbehoeftes hê. Soms kry hulle vir Kersfees, maar dan is dit al klaar op teen die tyd wat hulle skool toe gaan."

Die skoolhoof van Dieprivier VGK Primêr, Renette Fourie, is in die wolke oor die skenking. "Dit is 'n fantastiese gebaar," het sy gesê. "Die kinders is almal van die plaasgemeenskap. Die kleurpotlode en pastelle is baie welkom, ons kan dit vir kuns gebruik."

Vir inligting stuur 'n e-pos aan lara.glenwood@gmail.com of kontak haar by 071 688 1046.

The learners at Dieprivier VGK Primary received knitted hoodies sent all the way from Uitenhage, writing boards and stationary.

ARTIKEL: MICHELLE PIENAAR, GEORGE HERALD-JOERNALIS

