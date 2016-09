Broer kry 7 jaar na hy suster verkrag

Generiese foto.

GEORGE NUUS - Vir meer as twee jaar het 'n jong vrou van Rosemoor gewonder wie haar gedurende die nag van 19 en 20 April 2014 in haar ouerhuis verkrag het.

Groot was die familie se skok toe DNS-uitslae, wat in Januarie vanjaar bekend gemaak is, haar dwelmverslaafde jonger broer as haar aanvaller uitgewys het.

Die jong man (nou 19 jaar oud), wie se naam nie bekend gemaak mag word om die identiteit van sy suster te beskerm, is vroeër die maand sewe jaar gevangenisstraf in die Thembalethu-streekhof opgelê. Sy suster was 20 jaar oud ten tye van die voorval en kon nie inligting oor haar aanvaller aan die polisie verskaf nie. Dit het daartoe gelei dat al die manspersone in die huis se DNS geneem is.

Haar broer, wat vir meer as twee jaar oor sy gruweldaad geswyg het, het nadat hy deur DNS verbind is, erken dat hy sy suster verkrag het.

Hy het vroeër die aand saam met vriende tik en Mandrax-tablette gerook en toe huis toe gegaan om te gaan eet. Hy het sy suster op 'n matras sien lê waar sy "getiep" [dronk gelê] het. Hy erken dat hy hom halfpad ontklee het, en vir haar ook, waarna hy haar, in haar bewustelose toestand, verkrag het. Sy het nie tydens of na die voorval wakker geword nie en eers die volgende oggend onraad vermoed omdat haar broek geskeur was.

Die beskuldigde wat sy vonnis in die Mosselbaai-jeugsentrum sal uitdien, het een vorige veroordeling. Hy is in Julie 2014 tot twee jaar korrektiewe toesig gevonnis. Ses maande van dié straf is in Junie 2015 in tronkstraf omskep weens sy volgehoue gebruik van dwelms.

Die saak het voor streeklanddros Eugenia Jacobs gedien en Brandon Smith het vir die staat verskyn.

