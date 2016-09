Bekende prokureur sterf

Wyle Jan Marais

GEORGE NUUS - 'n Bekende prokureur van George, Jan Marais van JS Marais & Kie is Dinsdagoggend in die ouderdom van 69 jaar in 'n hospitaal in Somerset-Wes oorlede nadat sy gesondheid enkele maande gelede agteruit begin gaan het.

Marais, wat vir baie jare Group Editors se regsverteenwoordiger was, was vir nagenoeg 30 jaar by firmas in George betrokke. "My pa was seker een van die oudste praktiserende prokureurs in George," het sy oudste seun en vennoot, Charl gesê.

Jan het sy BProc-graad deur Unisa verwerf terwyl hy gewerk en 'n gesin grootgemaak het.

Voor hy klaar studeer het, het hy as klerk by Dyasons Prokureurs in Pretoria begin werk, maar toe 'n sakegeleentheid met 'n vriend in Plettenbergbaai aangepak voordat hy besluit het om terug te keer regte toe. Die gesin het in 1987 na George verhuis waar Marais sy studies voltooi het terwyl hy by Alkema en Maree werksaam was.

Die firma het met tyd verskeie vennote gehad en het onder meer bekendgestaan as Alkema Cross & Marais en Marais & Odendaal voordat Jan en Charl in 1999 JS Marais & Kie gestig het. In 2010 het Charl se vrou, Denise ook by die firma aangesluit.

Volgens Charl was sy pa betrokke by verskeie gerapporteerde sake (hooggeregshofsake wat nuwe reg skep of van besondere regsbelang is), die laaste een vroeër hierdie jaar.

Marais se verbintenis met Group Editors het oor dekades gestrek. "Tot vier maande gelede het my pa elke Woensdagmiddag saam met Peter Moolman (Group Editors se besturende direkteur), Koos Sieberhagen en dr. Johan de Beer gholf gespeel, 'n vierbal by die George-gholfklub wat oor meer as 15 jaar 'n instelling geword het," het Charl gesê.

Marais was klubkaptein en klubpresident van die George-gholfklub en is later met lewenslange erelidmaatskap vereer.

Hy laat sy vrou Denise, drie kinders Charl, Jeanise Kritzas en Jacques, asook vier kleinkinders agter.

'n Gedenkbyeenkoms word op Maandag 19 September om 15:00 by die George-gholfklub gehou.

ARTIKEL: ALIDA DE BEER, GEORGE HERALD-JOERNALIS

Talle suksesvolle prokureurs vandag in George het op een of ander stadium in hul loopbane in sy praktyk gewerk.