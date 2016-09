Jan Braai kuier op Wilderness

Jan Braai by Ebb & Flow. Foto: Karma Pienaar.

GEORGE NUUS & VIDEO - Met Nasionale Braaidag, oftewel Erfenisdag, net om die draai op Saterdag 24 September, het Jan Braai en sowat 200 deelnemers aan die Nasionale Braai-toer solank voorbrand gemaak en van Kaapstad tot in Port Elizabeth 'n vleisie op die kole gesit.

Dié toergroep het gister Dinsdag 13 September hulle tente by Wilderness Nasionale Park Ebb & Flow opgeslaan, op die vierde dag van hul week lange toer.

Dit is die derde jaar wat die braaitoer onderneem word en lok baie belangstelling landswyd. Vanjaar het 'n Duitse span ook by die ander 39 spanne aangesluit.

Die inisiatief wil Suid-Afrikaners bewus maak van hul erfenis, en mense saamsnoer om 'n braaivuur. "Die braai is absoluut uniek aan Suid-Afrika,"

het Jan Braai gesê. "'n Braai in die Vrystaat is 'n braai in Soweto. Jy kan die rook enige plek ruik oor die naweek, waar jy ook al gaan. Ons wil graag samehorigheid skep en mense dwarsoor die land om 'n vuur verenig."

Volgens 'n Kaapse deelnemer wat die toer elke jaar mee maak, Hendrien van der Schyff, is dit 'n wonderlike manier om nuwe mense te ontmoet, plekke te sien en die land se erfenis te leer ken. Herman Solomon, een van haar spanmaats in die span, Vetpret, het die opvoedkundige waarde beklemtoon. "Jy leer baie op so 'n trippie," het hy gesê.

Jan Braai se woordvoerder, David Moseley, het 'n staaltjie vertel van die Duitse span wat op die eerste aand in Kaap Agulhas sommer die T-been biefstukke direk op die as en kole gooi. By navraag het die span egter voet by stuk gehou dit is hoe die ding gedoen moet word, want hulle leer van die eerste braaiers in Suid-Afrika wat hulle vleis só in hul grotte gaar gemaak het.

Die toer het begin by Kaap Agulhas, daarna het hulle by die Kam'Bati Rivieroord in Swellendam oornag, op dag drie het die groep Calitzdorp Spa besoek, met Wilderness Nasionale Park volgende aan die beurt. Vanaf Wilderness reis hulle na Keurboomstrand, en eindig die toer op 17 September in Port Elizabeth en die Addo Olifantpark.

'n Marimba-musiekgroep het al die pad van Kaapstad saamgereis om te sorg vir 'n feestelike atmosfeer. Die vleis en hout toer saam in trokke van die onderskeie borge Karan Beef en Try Me! Braaihout.

Kyk hieronder na 'n video-onderhoud met Jan Braai:

Jan Braai (middel) saam met die Kaapse span Vetpret. Van links is Hendrien en Lucas van der Schyff, Jan Braai, Herman Solomon en Martin Smith.

Dit is hoe ons rol! Jan Braai vermaak 'n fotograaf tydens die Nasionale Braai-toer se besoek aan Wilderness Nasionale Park. Foto: Michelle Pienaar

ARTIKEL, FOTO'S EN VIDEO: MICHELLE PIENAAR, GEORGE HERALD-JOERNALIS

