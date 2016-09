EFF-raadslid gee ook haar 50% vir Malema

George EFF-raadslid Laetitia Arries. Foto: Michelle Pienaar

GEORGE NUUS - 'n Verklaring van die EFF-leier, Julius Malema vandeesweek dat alle raadslede van sy party die helfte van hul salarisse vir die eerste drie maande van hul termyn aan die party moet opdok is geen nuwe nuus nie.

So sê die plaaslike EFF-lid Laetitia Arries, wat self geen probleem met hierdie reëling het nie.

Malema het Maandag in 'n verklaring gesê dat raadslede die geld aan die organisasie moet skenk om die party se uitgawes van die 2016-verkiesing te dek. Hy het gesê dat diegene wat weier om hul bydraes te gee van die party steel, en dat daar met hulle afgereken sal word.

Volgens Arries was alle EFF-kandidate deeglik bewus van hierdie besluit. "Dit was nie 'n surprise nie, dit was reeds voor die verkiesing ter sprake," het sy gesê. "Ons dink nie eens daaraan nie, as ek my hele salaris moes afstaan vir drie maande sou dit ook reg wees. Hierdie reëling geld vir alle EFF-raadslede dwarsoor die land. Die party se uitvoerende komitee het die besluit geneem en ons aanvaar dit so. Dit is glad nie 'n probleem nie," het Arries gesê.

"Ons het gekompeteer teen die DA en die ANC. Die EFF is 'n redelike nuwe party en ons het nie daardie finansiële krag nie, so ons almal neem verantwoordelikheid vir die kostes wat aangegaan is vir die verkiesing."

Arries wou nie by navraag verklap hoeveel sy op 25 Augustus moet opdok wanneer sy haar eerste salaris as George-raadslid ontvang nie. Sy het wel bygevoeg dat sy darem nie lekkernye soos warm sjokolade of cappuccino's hoef prys te gee nie. Volgens die Staatskoerant sal 'n deeltydse raadslid in 'n graad 4-munisipaliteit, soos George, 'n totaal van R237 236 per jaar verdien. Dit beteken dat Arries ongeveer R10 000 per maand sal moet betaal vir die volgende drie maande.

Intussen het 'n ander EFF proporsionele (PR) kandidaat, Lassy Matyholweni aan Zolani Sinxo gesê hy steun Malema se uitspraak dat raadslede wat min stemme kon trek, vervang sal word deur ander kandidate wat beter presteer het. Arries is die enigste EFF-raadslid in George en kon slegs 43 stemme in wyk 14 in Pacaltsdorp werf. Sy was egter nommer een op die PR-lys en het so 'n raadslid geword. Matyholweni het in wyk 11 in Thembalethu stemme gewerf en kon 163 kiesers oortuig om vir die EFF te stem. Die EFF se provinsiale sekretaris Melikhaya Xhogo het gesê daar sal nasionaal oor posisies besluit word, aangesien dit nie net oor stemme gaan nie, maar oor kandidate se betrokkenheid by die EFF se veldtog.

* George EFF Councillor Laetitia Arries has no problem giving half her salary to the EFF for the next three months to help cover the party's election expenses. EFF Leader Julius Malema said earlier this week that all EFF councillors have to make this contribution. Arries said she will gladly give her whole salary for three months if that is required. According to the Government Gazette a part-time councillor in a Grade 4 municipality such as George will earn a total of R237 236 per year, meaning Arries will have to give the EFF approximately R10 000 per month for the next three months.

ARTIKEL: MICHELLE PIENAAR, GEORGE HERALD-JOERNALIS

'Ons bring jou die nuutste George, Tuinroete nuus'