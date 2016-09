Goeie opkoms by Baask se jaarvergadering

Afgevaardigdes van oor die tuinroete wat die algemene jaarvergadering bygewoon het saam met die nuwe bestuurslede vir 2016/17.

SUID-KAAP NUUS - Belangegroep vir Aftreeoorde en Aanverwante Instansies in die Suid-Kaap (Baask) het op 26 Augustus hul algemene jaarvergadering by Blue Mountain Haven in George gehou. Ongeveer 40 verteenwoordigers van oor die Suid-Kaap het die geleentheid bygewoon.

Baask is 'n nie-winsgewende organisasie waarby aftreeoorde en aanverwante instansies gemoeid met bejaardesorg in die Suid-Kaap, op vrywillige grondslag aansluit. Baask se bedieningsgebied is hoofsaaklik die geografiese gebied wat strek van Plettenbergbaai in 'n denkbeeldige lyn oor Uniondale na Beaufort-Wes, Swellendam en Stilbaai.

Aansoeke om affiliasie buite hierdie gebied word egter ook oorweeg.

Aftreeoorde en enige instansie wat gemoeid is met bejaardesorg en ingevolge die relevante wette bedryf word, mag aansoek doen om by Baask te affilieer.

Daar is 17 instansies in 'n totaal van ongeveer 25 in Suid-Kaap wat by Baask geaffilieer is.

Die voorsitter, Eric Bekker, het sy jaarverslag gelewer met verwysing na die toepassing van Wet 13 van 2006, die Wet op Ouer Persone wat vele uitdagings die afgelope jaar aan almal gebied het. Hy het ook die dienende bestuurslede bedank vir hulle toewyding en positiewe insette. Die bestuur het die afgelope jaar vier vergaderings gehou, probleme en uitdagings bespreek, en die nodige advies deurgegee.

Bekker het hulde gebring aan die verpleegpersoneel en in die besonder aan die versorgers. "'n Mens sou ook na hulle kon verwys as 'engele' wat ook verantwoordelik is vir die stimulering van die bejaardes wat hulle versorg. Hulle sien toe dat die bejaardes gewas, gevoed, netjies en gemaklik geklee is, vertel of lees vir hulle stories en sorg dat hulle gereeld oefening kry deur met hulle te gaan stap. Versorgers lewer 'n onbaatsugtige diens, en daarvoor het ons groot waardering."

Sprekers by die vergadering was Gert Meiring van Huis Elsje in Mosselbaai wat oor demensie gepraat het en Elize Nel: Direkteur Gemeenskapsdienste Mosselbaai-munisipaliteit wat die ouerwordende gemeenskap en hul rol in die samelewing bespreek het.

Afgevaardigdes van oor die tuinroete wat die algemene jaarvergadering bygewoon het saam met die nuwe bestuurslede vir 2016/17. Die bestuur is voor, van links: Pieter Swanepoel (Blue Mountain Haven), Bets Wilkinson (Caves-aftreeoord), dr. Gerrit Theron (Hartenrus), Eric Bekker (Genevafontein-aftreeoord), sr. Retha Nel (Hartenrus)), Johan Smuts (Hartenrus). Afwesig: Gert Meiring (Huis Elsje Mosselbaai). Die voorsitter sal by die eerste bestuursvergadering aangewys word.

