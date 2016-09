Hoofstraat is hotel vir trokke

Baie inwoners in Dormehlsdrift is ongelukkig oor die vragmotors wat in Yorkstraat oornag. Foto's: verskaf

GEORGE NUUS - George-verkeer het hul visier op swaarvragmotors wat onwettig in die dorp se sakekern oornag.

Volgens dié departement het hulle die afgelope drie maande gereageer op klagtes van die publiek oor groot vragmotors wat in George se hoofstraat, Yorkstraat, vir die aand parkeer.

Inwoners kla dat die vragmotors nie alleen 'n konstante gedreun veroorsaak nie, maar dat dit ook 'n toename in prostitusie in die middedorp veroorsaak.

"George-verkeersdienste beloof ook om hul optredes te verskerp sodra ‘n klagte aangemeld word," het Debra Sauer, assistent mediaskakelbeampte van George-munisipaliteit, gesê. "Die kwessie van 'geen oornag' bordjies sal ondersoek word."

'n Inwoner van Dormehlsdrift, wat die situasie onder George Herald se aandag gebring het, sê hy is bekommerd oor die trokke se sosiale impak. Volgens die man, wat anoniem wil bly, het die situasie oor die afgelope paar maande drasties versleg. "Ek wil nie hê die fokus moet nou op die prostitute wees nie, maar daar moet eerder planne gemaak word om die vragmotors te belet om langs die pad te oornag," het hy gesê.

"In Knysnaweg is daar munisipale borde wat 'No overnighting' aandui, asook op die pad na Oudtshoorn (N9). Hoekom kan hulle dit nie in Yorkstaat doen nie?"

Nog twee inwoners wat ook hul stemme by die beswaardes wil voeg het die George Herald gekontak. Die inwoners, wat ook anoniem wil bly, het gesê daar is baie ander inwoners in Dormehlsdrift wat ongelukkig is oor die situasie.

* George Traffic has their sight on heavy motor vehicles that overnight illegally in the town's business district. According to the department they dealt with complaints from the public regarding this issue over the last three months. They undertook to investigate the issue of "no overnighting" signs in York Street. A resident in Dormehlsdrift says not only does the trucks cause constant noise in the area, but it also stimulates prostitution. He asks that the George Municipality erect 'no overnighting' signs like they've done in Knysna Road and the N9 leading to Oudtshoorn.

Groot vragmotors oornag gereeld in Yorkstraat.

ARTIKEL: MICHELLE PIENAAR, GEORGE HERALD-JOERNALIS

'Ons bring jou die nuutste George, Tuinroete nuus'

Hy sê dat die koel kompressors dwarsdeur die nag aan- en afskakel, asook die verhitters om die kajuit binne die vragmotor te verwarm. "Daar is baie woonstelle naby Yorkstraat. Dit is 'n voortdurende steurnis."