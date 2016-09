Sentrum plant 'n saadjie van hoop vir kinders

Die ou gebou behoort aan die Katolieke Kerk. Dit het opknappingswerk nodig, maar intussen gebruik Seed of Hope twee klaskamers wat hulle ingerig het vir die middagprogramme.

GEORGE NUUS - In 'n verwaarloosde ou gebou op die perseel van die St. Marys Primêre Skool in Rosemoor weerklink daar weeksmiddae uitbundige kinderstemme.

Waar hulle voorheen alleen tuis sou wees omdat hul ouers werk, kom hulle deesdae gretig hier bymekaar in 'n gesellige klaskamer waar 'n groepie gawe tannies 'n ogie oor hulle hou. Kinders wat ekstra aandag nodig het in lees of wiskunde, word ook gehelp.

Hierdie veilige hawe is deel van die St. Marys Seed of Hope-sentrum wat in Maart vanjaar geloods is. Volgens die stigter, Errol Jaftha is daar oorweldigende belangstelling in die gemeenskap. In die eerste drie weke is ongeveer 380 kinders en jongmense deur die deure verwelkom.

Elke middag van 15:00 af word 'n program aangebied. Maandae is daar 'n program vir gr. 1's tot 7's waar 'n goeie grondslag vir opvoeding gelê word, Dinsdae is daar sport vir alle ouderdomme, Woensdae dansklasse (alle ouderdomme), Donderdae beroepsvoorligting (vir jongmense) en Vrydae entrepreneurskapsessies (ook vir die jeug) en 'n 'Inspirerende Vrydag'-program.

Vrywilligers is verantwoordelik vir die aanbieding en die sentrum is van borge afhanklik.

Die George Herald het gaan inloer by die program vir die laerskoolkinders waar vyf vroue met baie min hulpbronne tot hul beskikking stimulerende aktiwiteite met die kinders doen. Hulle fokus op leesvaardighede, sien toe dat kinders hul huiswerk doen, help met leesverbetering en wiskunde, en fokus ook op kunsaktiwiteite. Volgens die hooftoesighouer, Francis Geswindt, daag daar gewoonlik nie minder as 50 kinders op nie. Sop en brood word ook uitgedeel.

Jaftha sê die entoesiasme waarmee daar aan die aktiwiteite deelgeneem word, wys dat daar 'n groot behoefte onder kinders en jongmense is. "Dit is duidelik dat hierdie sentrum nie 'n luukse is nie, maar 'n noodsaaklikheid."

Volgens Geswindt beperk 'n tekort aan skryfbehoeftes, leesboeke, legkaarte en hulpmiddels wat vir kunsprojekte gebruik kan word die program. "Die kinders is baie gretig om te leer en deel te neem en die vrywilligers uiters toegewyd, maar soveel meer kan vermag word as daar behoorlike materiaal is," sê sy.

Deel van Seed of Hope se visie is om die ou gebou op te knap en onder meer ook 'n rekenaarklas te vestig, maar dit sal slegs met die hulp van borge gedoen kan word. Die gebou is in 'n swak toestand en die toilette werk nie. Die sentrum ontvang reeds samewerking van verskeie rolspelers waaronder die Onderwysdepartement, George-munisipaliteit, Katolieke Kerk en St. Marys Primêre Skool.

Enigiemand wat as vrywilligers betrokke wil raak deur hul vaardigheid en kennis in te span in die kinderprogramme of mense wat skenkings wil maak, kan vir Errol Jaftha bel by 079 999 3563, of stuur 'n e-pos na seedofhope01@gmail.com.

Joy Fouche skryf 'n boodskappie vir haar ma in 'n kaartjie wat sy vir Vrouedag gemaak het.

Die toegewyde vrywillgers wat die programme vir die gr. 1's tot 7's aanbied. Van links is Francis Geswindt (hooftoesighouer), AngelaTerblanche (hip-hop- en balletaanbieder), Lorrieta Hasley (bied 'Inspirerende Vrydag' aan), Leana Jaftha en Faith-Anne Valentine (albei betrokke bykuns en kultuur), en Gaino Rondganger (administrasieklerk).

ARTIKEL & FOTO'S: ALIDA DE BEER, GEORGE HERALD-JOERNALIS

'Ons bring jou die nuutste George, Tuinroete nuus'