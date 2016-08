Dwelms onder prediker se bed gevind

Mandrax-tablette. Generiese foto

GEORGE NUUS - Sowat 200 versteekte Mandrax-tablette en tik is verlede Vrydag 26 Augustus onder die bed van 'n sogenaamde 'godsman' van Jakarandastraat, Pacaltsdorp gevind.

Die polisie het kort na 20:00 by Dawid 'Klein Byltjie' Marais (54), wat volgens inwoners gereeld kerk hou, se huis stilgehou om inligting oor gesteelde goedere op te volg.

Dit kom nadat daar sowat twee weke gelede by 'n polisiekaptein van George, kapt. Thys Damons, se huis in Missionstraat toegeslaan is en waartydens daar 'n skootrekenaar met kabels, kameras met kabels, 'n videokamera, hardeskywe en ander items gebuit is.

Die inbrekers het die voordeur met 'n onbekende voorwerp oop geforseer en so toegang tot die huis gekry.

Die polisie het 'n ent verder van die huis parkeer en te voet na Marais se huis gestap om te verhoed dat hulle deur die twee infrarooi-nagvisiekameras aan die voorkant van sy huis opgemerk word.

'n Polisieman wat op die toneel was sê Marais het self die voordeur oopgemaak toe hulle klop. "Daar is aan hom verduidelik hoekom ons daar is en hy het gesê ons kan maar inkom en die huis deursoek. Tydens die deursoeking is 'n plastieksak vol leë klein sakkies, soortgelyk aan dié waarin tik verpak word, op die hangkas in Marais se slaapkamer gekry. Hulle het vir hom gevra aan wie die goed behoort, maar hy kon nie 'n verduideliking gee nie," vertel die bron.

Met verdere inspeksie van die huis is die Mandrax-tablette en tik in 'n gat in die basis van die bedstel van Marais se bed gevind.

Die tablette was verpak in vier sakkies van 50 elk. Niks van die gesteelde goedere wat in Damons se huis gesteel was, is in Marais se huis gevind nie.

Marais is op die toneel in hegtenis geneem. 'n Na-uurse borgtogaansoek is Saterdag toegestaan en hy is op R600-borgtog vrygelaat. Hy sou Maandag in die George-landdroshof verskyn het.

ARTIKEL: LIZETTE DA SILVA, GEORGE HERALD-NUUSREDAKTEUR

Inligting wat deur speurders van die Pacaltsdorp-polisie opgevolg is, het hulle verlede Vrydag tot by Marais se huis gelei.