GO GEORGE-tariewe vereenvoudig

Maryke Burts van Rosemoor is baie positief oor die nuus. "Nou kan ouers saam met hulle jong kinders bus ry skool toe, sonder om weer te betaal wanneer hulle terugry huis toe. Dit sal beslis maak dat hulle die busse meer gebruik."

GEORGE NUUS - Een passasier, een kaartjie, een uur, enige rigting. Hierdie aankondiging dat GO GEORGE-passasiers nou in enige rigting in die dorp mag bus ry met een kaartjie, solank die laaste opklim binne een uur na die eerste opklim plaasvind, is verwelkom deur die gemeenskap.

Volgens James Robb, GO GEORGE-bestuurder, is hierdie besluit geneem ná besprekings om die tarief- en kaartjiestelsel te vereenvoudig. "Dit bevestig ons beleid om na terugvoering van ons passasiers te luister.

Ons idee is om 'n eenvoudige stelsel te hê wat maklik toepasbaar is vir passasiers sowel as die busbestuurders," sê hy. "Tot nou was 'n enkelkaartjie geldig vir een persoon, vir een uur, maar net in een rigting - jy kon nie terugreis in die rigting vanwaar jy gekom het sonder om 'n nuwe kaartjie te koop nie."

Robb verduidelik dat GO GEORGE-tariewe afstandgebaseer is, en dat die huidige koste van R8,50 vir 'n enkelkaartjie 'n afstand van 15 km dek. "Passasiers wat oorklim, of kinders by die skool aflaai op hul pad, of voordat hulle terugry huis toe, sal selde dié afstand binne 'n uur kan oorskry, soos wat die stelsel nou lyk.

Dit maak dus sin dat die stelsel dit moet akkommodeer. Totdat ons dan 'n meer gesofistikeerde of slimkaartstelsel kan instel, sal een passasier toegelaat word om met een kaartjie in enige rigting in die dorp te ry, vir een uur nadat die kaartjie geknip is."

