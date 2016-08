Haweloses werk nou vir munisipaliteit

Estelle Fredericks (links), munisipale koördineerder van die portuuropvoeders by gemeenskapsontwikkeling,saam met Carolina Swanepoel en Hanrie Wildeman wat deur middel van die program gehelp is.

GEORGE NUUS - Vier mense wat voorheen haweloos was en met maatskaplike probleme gesukkel het, werk deesdae vir die munisipale departement van maatskaplike ontwikkeling en kan nou self 'n dak oor hulle koppe beskostig.

Estelle Fredericks, munisipale koördineerder van die portuuropvoeders by gemeenskapsontwikkeling is tans gemoeid met 'n projek genaamd "mense wat op straat leef".

Die mikpunt is om diegene se lewensbestaan te verbeter deur die bevordering van 'n gesonde leefstyl. Volgens Fredericks word opnames in die strate gedoen en help hulle mense met opleidingsprojekte en werkplasings.

"Talle mense word gehelp om in die nagskuiling te bly, waarvan die George-munisipaliteit die koste dek," het Debra Sauer, assistent mediaskakelbeampte van die George-munisipaliteit, gesê. Deel van die program is ‘n werkskeppingsprojek, waar die werksoekers gehelp word om voor te berei vir werksonderhoude. Dit sluit in hulp met CV’s, persoonlike higiëne en gesondheid.

"Diegene wat gehelp is gaan terug na die hawelose gemeenskap om hul suksesverhale te deel. Hierdeur word ander hawelose mense gemotiveer om ‘n positiewe verandering te maak," het Sauer gesê.

Hanrie Wildeman (33) sê die werk by die munisipaliteit het haar lewe verander. "Ek beveel nie eers die straatlewe vir my vyand aan nie," het Hanri ernstig gesê. Hanri, van George, was ‘n brose 18 jaar oud toe sy die eerste keer op straat beland het. Sy sê sy was ook al in die tronk. "Maar ek het probleme gehad en wou nie meer by die huis wees nie," vertel Hanrie.

Deur alles het sy haar pad weer gevind en is dankbaar vir haar mentor, Estelle, en George-munisipaliteit wat haar ‘n tweede kans in die lewe gegee het. Sy help deesdae om ander hawelose mense te help en is betrokke by 'n departementele sopprojek om hawelose mense te help. "Die mense op die straat wat my nog ken sê ek lyk goed," het Hanrie skaam, maar trots, gesê.

Estelle Fredericks (links), munisipale koördineerder van die portuuropvoeders by gemeenskapsontwikkeling,saam met Carolina Swanepoel en Hanrie Wildeman wat deur middel van die program gehelp is.

Carolina Swanepoel (48), ‘n opgeleide verpleegster en ma van twee, was ook vasgevang in maatskaplike probleme en depressie. "Sy het ‘n tyd lank op straat gebly, maar het uiteindelik haar bitterheid laat staan en hulp van haar familie aanvaar om in die nagskuiling te bly. Sy vertel dat die tyd op straat hard was," het Sauers gesê.

Volgens Carolina moes sy "skarrel (bedel)" om aan die gang te bly. "Dis ‘n moeilike lewe. Ek voel trots dat ek die stukke van my lewe weer opgetel het, want baie mense het gesê ek sal dit nie maak nie. My raad aan ander op straat is, dink positief." Carolina is tans ook werksaam by die skoonmaakprojek en bly by haar broer totdat sy genoeg geld vir ‘n woonstel gespaar het.

Nog 'n vrou wat deel is van die projek, en graag anoniem wil bly, raai haweloses aan om nie moed op te gee nie, en van die departement se hulp gebruik te maak.

Die vierde persoon wat vroeër haweloos was en nou by die projek werksaam is, Chris (30) van George, sê hy het ook vroeg in sy lewe weens maatskaplike probleme en verkeerde keuses op straat beland. Deesdae kan hy sy huur bekostig en sorg vir sy dogtertjie. "Ek het verneder en kwesbaar gevoelg die kort tydjie wat ek op straat was," het hy gesê.

• Vir inligting meer inligting of skenkings besoek die departement van menslike nedersettings, beplanning en grondsake by die hoek van Varing- en St Johnstraat, of kontak Estelle Fredericks of Chris Botha by 044 802 2015.

"'n Deel van die projek is ook om mense te help wat hul besittings in brande en in ander voorvalle verloor het," het sy gesê. In die afgelope finansiële boekjaar is 18 haweloses met hul families verenig en 18 mense is by ‘n werskeppingsprogram as deel van die Uitgebreide Openbare Werke-program ingesluit. Altesaam 28 mense het identiteitsdokumente gekry en 30 mense bly nie meer by die George-nagskuiling nie en het ander heenkome gevind.