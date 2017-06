George-boere ly ook onder droogte

Die dam op die plaas van Gerhard Barnard, Buffelsdrift, net buite George. Foto: Alida de Beer

GEORGE NUUS - Die landelike gebiede rondom George mag groen lyk, maar boere stoei om kop bo water te hou weens erge droogtetoestande.

Sommige boere meen die situasie is erger as die groot droogte van 2009/2010. Die distrik is sedert 17 Mei ook amptelik droogterampgebied nadat die hele Wes-Kaap tot rampstatus verklaar is. Plaasdamme is leeg of het baie min water. Boere moet voer aankoop en sommige het al begin om diere minder te maak.

Annelie van Wyk, senior kommunikasiebestuurder van die Sentraal-Suid Koöperasie (SSK), sê die ondergemiddelde reënval oor die afgelope 12 maande en hittetoestande het daartoe gelei dat die nuwe seisoen se weidingaanplantings doodgebrand het.

"Baie boere moes 'n tweede keer aanplant in die hoop dat reën intussen verligting kan bring."

Hennie Kuyler van Kuyler Broers Melkery in Platrug sê die enigste verskil tussen hierdie droogte en die een van 2009 is dat dit nou kort-kort in die berg reën, wat 'n bietjie afvloei in die rivier voorsien waaruit hulle tans nog water gebruik. "Ons hoop maar dis die tendens vir hoe lank die droogte nou ook al gaan duur."

Hulle voer hul diere al vir 'n geruime tyd en moes ontslae raak van ouer en swakker diere om die las minder te maak. "Ons kry lusern van Vaalharts af en vervoerkoste is duur."

Sy broer, George, sê vanjaar se droogte volg op 'n ondergemiddelde reënvaljaar verlede jaar. Sy rekords van die afgelope agt jaar toon 'n gemiddeld van 720 mm per jaar. In 2016 het slegs 300 mm geval, waarvan 196 mm in die eerste vier maande aangeteken is. Gedurende die eerste vyf maande van 2017 is 'n skrale 115 mm gemeet. "Ons verloor egter nie moed nie. Ons boer in geloof en vertrou die Here sal reën stuur."

Lancewood Melkery se eienaar, Mark Rubin, sê hulle het baie min water in die damme en sommige is droog. "Ons gebruik water uiters spaarsamig. Ons het van ons randdiere uitgeslag. Droëlandwinterweiding wat ons geplant het, kom nie op nie. Ons kry lusern van die Oranjeriviergebied. Die situasie is baie ernstig."

Volgens die eienaars van Just Lawn, Lizanda en Christo van der Merwe wat plaasgrond in Hoogekraal huur, kniehalter die droogte ook die grasbedryf. "Wanneer jy gras uithaal, val dit in stukkies weens die droë en klipharde grond. Ons het verlede week 1 200m² gras geoes waaruit ons slegs 350m² bruikbare polle kon kry. Dit wat jy weer terugplant, moet van vooraf wortelskiet, maar omdat dit nie water kry nie, word jou toekomstige oes ook geraak," sê Lizanda.

Een van hul werkspanne is ook laat gaan omdat daar nie genoeg werk is nie. Die watertenks op hul plaas is leeg en hulle koop water ten duurste van die munisipaliteit vir huishoudelike gebruik en vir hul diere. "'n Buurman wat nie meer kan voer nie, het twee kalwers vir dood gelos, wat ek nou ook maar voer en water gee."

Van Wyk sê ruvoer word al skaarser en gevolglik duurder. Aankope deur boere is aansienlik meer as dieselfde tyd verlede jaar.

"Die SSK koop voer aan vanuit alle oorde afhangend van beskikbaarheid. Boere uit die Noord-Kaap van Douglas, Jan Kempdorp, Jacobsdal en Hartswater het in die afgelope tyd voer geskenk. SSK dra in sy bedieningsarea wesenlik by tot die vervoer van die skenkings en help waar ons kan."

Gerhard Otto, hoof van Eden se Rampbestuursentrum, sê noudat George ook tot rampgebied verklaar is, kan boere aansoek doen vir hulp deur die Outeniqua-navorsingsplaas of hul boereverening te nader.

Volgens Weather SA is 297,6 mm reën by Witfontein (George) van Januarie tot Mei gemeet en by die George-lughawe 166,1 mm.

Ander gebiede naby George se syfers vir dieselfde tydperk is soos volg: Herold 74,2 mm; Herold Louvain 209,6 mm; Mosselbaai 108,2 mm; Mosselbaai Kwepertuin 121,4 mm; en Oudtshoorn 48,6 mm.

Die Tuinroetedamvlak is tans 60,23%. Dit is munisipale beleid om waterbeperkings te begin oorweeg wanneer die vlak onder 60% daal.

ARTIKEL & FOTO: ALIDA DE BEER, GEORGE HERALD-JOERNALIS

