Opkomende boer op wenpad

Ernest Joubert (middel) met sy wenroset wat hy by die Beaufort-Wes Landbouskou verower het. By hom is Manie Grobler, 'n landbouwetenskaplike van die landboudepartement, en Joritha van der Merwe, die landbouvoorligter wat ondersteuning aan Ernest verleen. Foto: Alida de Beer

GEORGE NUUS - 'n Opkomende boer van Pacaltsdorp, Ernest Joubert, se pogings om sy veekudde te verbeter, is besig om vrugte af te werp.

Joubert het die eerste plek verower in die slaglamkompetisie in die afdeling vir ontwikkelende boere by die Beaufort-Wes Landbouskou wat in Maart gehou is.

Hy het verder die sesde plek algeheel in hierdie afdeling ingeneem en sodoende ook kommersiële boere in die stof laat byt. Ses ontwikkelende en 40 kommersiële boere het deelgeneem. Samic (die SA Vleisindustriemaatskappy) het die beoordeling behartig. Dit is die eerste keer dat Joubert op hierdie vlak presteer vandat hy in 2012 aan skoue begin deelneem het.

Sy 71 Dorperskape en 45 Brangus-kruisbeeste loop op grond wat hy huur op die plaas Toekomslaagte in die Ruiterbosomgewing wat in 2009 deur die departement van landelike ontwikkeling en grondhervorming aangekoop is en nou behoort aan die Toekomslaagte Primary Cooperation, 'n groep ontwikkelende boere.

Benewens die feit dat boerderybloed sterk deur sy are loop, is sy sukses ook te danke aan die ondersteuning wat hy van die Wes-Kaap Departement van Landbou se afdeling, boerondersteuning en ontwikkeling: Tuinroete, ontvang. Hy is deel van die rooivleisontwikkelingsprogram in die distrik.

Volgens Manie Grobler, 'n landbouwetenskaplike van die ontwikkelingsafdeling, het Joubert in samewerking met die departement getoetste ramme in die Noord-Kaap aangekoop. "Dit het die genetiese kwaliteit van sy kudde op 'n goeie produksievlak geplaas."

Die afdeling bied opkomende boere voortdurende evaluering, prestasietoetsing en deelname aan boeredae en skoue. 'n Wyksvoorligter vir Ruiterbos, Jorita van der Merwe, doen gereelde plaasbesoeke en help boere met aspekte soos aansoeke om finansiering en die aanwending van uitbetaalde subsidies.

Boer van kindsbeen

Joubert het reeds as kind leer boer deur sy pa se boerdery. Hy het vroeg al 'n klompie koeie gehad wat hy self gemelk het. Dit het hom in staat gestel om op 19 'n bakkie te koop waarmee hy groente en hout gesmous het. Met die inkomste hieruit kon hy sy eie huis bou.

Daardie jare, toe hy nog by die skoenfabriek in Groot-Brakrivier gewerk het, het hy 11 hektaar munisipale grond in Pacaltsdorp gehuur waar hy groente en weiding aangeplant het. "Ek het met perde geploeg. Wat my baie gehelp het, was die hulp van gevangenes by korrektiewe dienste wat daardie tyd nog buite gewerk het. Saterdagoggende het ek vier manne gaan haal om my in die lande te help.

"Hulle is rondom 12:00 teruggevat en dan het ek die groente in die middag gaan smous. Ek het nog rugby gespeel ook," onthou hy.

"Ek sou my boerdery bitter graag wou uitbrei, maar die hoeveelheid grond en die drakrag van die grond laat dit nie toe nie. Om te boer is vir my 'n groot plesier."

ARTIKEL & FOTO: ALIDA DE BEER, GEORGE HERALD-JOERNALIS

'Ons bring jou die nuutste George, Tuinroete nuus'

In 2009 het sy boerdery verskuif toe die geleentheid op Toekomslaagte en ondersteuning van die landboudepartement oor sy paadjie gekom het. Hy woon steeds in Pacaltsdorp waar hy ook 'n kalwerprojek bedryf wat die departement op die been gebring het. "Ek kry die kalwers van 'n paar dae oud en maak hulle groot tot hulle so 70 - 80 kg bereik. Dan word hulle aan Biorem gelewer.