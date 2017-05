Klassique: Unieke vertolking van Vivaldi

Klassique 2017 - Vivaldi se Vier Seisoene herbesoek

SUID-KAAP NUUS - “ ’n Unieke vertolking van ’n baie bekende werk.” Só word Vivaldi se Vier Seisoene herbesoek, wat by Klein Karoo Klassique op Oudtshoorn uitgevoer word, beskryf. Dié fees van klassieke musiek, kuns, kos en wyn vind van Vrydag, 11 tot Sondag, 13 Augustus vir die negende keer plaas.Vivaldi het sy Vier Seisoene in 1723 vir ’n strykorkes gekomponeer. Dié tydlose meesterstuk is saam met vier gedigte gepubliseer en daar word vermoed dat Vivaldi self die verse geskryf het. Petrus de Beer (viool), Stanislav Angelov (trekklavier) en Schalk Joubert (baskitaar en voordrag), lede van die musiekgroep World Café, het dié Vivaldi-stuk op ’n unieke manier verwerk.“Ons het die oorspronklike partituur opgedeel in solo-stukke vir viool, trekklavier en elektriese baskitaar. Stanislav voer die musiek van die orkes uit, terwyl Schalk die musiek van die tjello, kontrabas en altviool speel en ek die vioolmusiek,” sê De Beer. Volgens hom het hulle besluit om dit juis so te doen, sodat dié stuk meer toeganklik vir ’n groter gehoor kan wees en hulle maklik met die uitvoering kan reis.Die son¬nette, spesiaal deur dr. Dawid de Villiers uit Italiaans na Afrikaans ver¬taal, word deur Joubert voorgedra en bind die vier musikale seisoene saam vir ’n reis deur die jaargetye met woord en musiek.De Beer en Angelov was verlede jaar as deel van die Cape Tango Ensemble by Klein Karoo Klassique te sien. Volgens World Café se musici, skep Klein Karoo Klassique ’n kreatiewe ruimte vir klassieke kunstenaars om innoverend te werk en ’n bestaansreg in die klassieke industrie te hê. “Feeste soos dié bring musiek na ’n gemeenskap, waar dit nie altyd moontlik is om volledige simfonie-orkeste te beleef nie. Dit skep ’n wonderlike geleentheid vir gehore om musiek lewendig te ervaar en dít is uiteindelik waaroor dit vir die musikante én gehore gaan.”“Ons sien daarna uit om dié Vivaldi-werk aan gehore bekend te stel en die ervaring met klassieke musiekliefhebbers te deel. Dit word ook ingesluit op ons eerste CD, wat tydens die geleentheid bekendgestel word en na die uitvoering verkoop word,” sê De Beer.Die drie kunstenaars se liefde vir musiek het op ’n baie jong ouderdom begin. De Beer speel reeds sedert die ouderdom van vyf viool. “Ek het grootgeword met musiek van Bach, Beethoven en Mozart, vanwaar my liefde vir musiek posgevat het,” sluit hy af.Vivaldi se Vier Seisoene herbesoek vind op Saterdag, 12 Augustus om 09:30 in die NG Moederkerk op Oudtshoorn plaas. Al vanjaar se uitvoerings vind hier plaas, waar daar ook ’n CD-winkel en proe-ervarings uit die kontrei aangebied word. Kaartjies is beskikbaar by Computicket, Shoprite/Checkers en House & Home en kos R125 elk.Die program sluit onder meer ook in CH2 in konsert; Folk Baroque met die Camerata Tinta Barocca; Alleenstryd: Hendrik Hofmeyr Huldigingskonsert met Minette du Toit-Pearce (mezzo-sopraan), Lauren Dasappa (sopraan), Jolene McCleland (mezzo-sopraan), José Dias (klavier) en ’n gasoptrede deur Hendrik Hofmeyr; Carmen – in die kleine met Jolenne McCleland as Carmen (mezzo-sopraan), Lauren Dasappa as Michaëla / Frascuita (sopraan), Minette du Toit-Pearce as Mercédès (mezzo-sopraan), Chris Mostert as Don José / Le Remendado (tenoor), Niël Rademan as Escamillo (bariton) en Raimondo van Staden as Le Dancaïre (bariton); Spieël-dans in die maanlig met Jana van der Walt (harp) en Rina Schutte (tjello); Beethoven Tango met Zanta Hofmeyr (viool) en Charl du Plessis (klavier) en die ATKV Afsluitingskonsert met Megan-Geoffrey Prins (klavier), Tatiana Thaele (fluit), Palesa Malieloa (sopraan) en Philippus Hugo (klavier).