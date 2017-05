Nuwe voorsitter vir Kunste Onbeperk

Crispin Sonn.

SUID-KAAP NUUS - Kunste Onbeperk, die maatskappy wat die Klein Karoo Nasionale Kunstefees (KKNK) en Klein Karoo Klassique op Oudtshoorn aanbied, het ’n nuwe voorsitter. Crispin Sonn is tydens ’n onlangse direksievergadering tot voorsitter verkies.

Hy dien sedert Desember 2016 op die direksie en sê hy sien uit na dié nuwe rol.

Volgens hom moet Afrikaans ’n meer beduidende rol in die progressie van ’n nuwe Suid-Afrikaanse kultuur speel.

“Die KKNK bied aan ons ’n gulde geleentheid om hierdie rol te debatteer en terselfdertyd die katalisator te wees van ’n meer inklusiewe gesprek oor Afrikaans en die Suid-Afrikaanse samelewing.

As ’n nie-uitvoerende direkteur het ek saam met my mede-direkteure die voordeel van Laetitia van Dyk, as uittredende voorsitter, se leiding en ek is bewus van die verantwoordelikheid wat ek van haar oorneem. Met die hulp en samewerking van my mede-direkteure, sien ek baie uit na dié uitdaging,” sluit hy af.

Sonn is tans ’n direkteur van die Gamiro Investment-groep en sedert Augustus 2014 ’n uitvoerende direkteur van Gamiro Consult. Hy was voorheen as ’n besturende direkteur by Old Mutual betrokke, asook as uitvoerende hoof en stigter van verskeie entrepreneuriese ondernemings in die IT-, finansiële dienste- en mynbou-industrieë.

Hy het ’n B.A.-graad in Sosiale en Geesteswetenskappe aan die Universiteit van Kaapstad verwerf, ’n honneursgraad in Besigheid en Administrasie van die Universiteit Stellenbosch Besigheidskool en ook die Harvard Besigheidskool se Gevorderde Bestuursprogram voltooi. Hy is die voorsitter van Foodbank South Africa, dien in die raad van Frontier Rare Earths in Luxemburg en is ’n raadgewer by die Graduate School of Business aan die Universiteit van Kaapstad.

Sonn is die sesde voorsitter van Kunste Onbeperk. Van Dyk het van 2011 tot 2017 die posisie beklee en is voorafgegaan deur wyle prof. Russel Botman (2006 tot 2011), dr. David Piedt (2001 tot 2006), wyle Jans Rautenbach (1999 tot 2001) en Nic Barrow (1994 tot 1999).

“Ek voel geëerd om ’n rol in die ontwikkeling van Kunste Onbeperk te speel en om deel van die evolusie van die KKNK te wees. Dit gaan nie vir my net oor ’n fantastiese fees en die tentoonstelling van die kunste nie, maar ook besinning oor die progressiewe rol van Afrikaans in ’n moderne Suid-Afrikaanse samelewing,” sê Sonn.Van Dyk het sedert 2011 as voorsitter gedien. "Dit was vir my ’n voorreg om die afgelope ses jaar as voorsitter te dien en ek gee die voorsitterskap met ’n geruste hart aan Crispin oor. Ek sien daarna uit om Kunste Onbeperk se vordering onder sy bekwame leiding te volg en wens hom en die direksie alle sterkte vir die pad vorentoe toe," sê van Dyk, wat steeds as direksielid betrokke bly.