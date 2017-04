George-inwoner skryf boek oor De Zalze-moorde

Jaap Rabie het die eerste helfte van sy boek, Die De Zalze Moorde, voltooi. Foto: Pauline Lourens

GEORGE NUUS - "Eksklusiewe" inligting oor die Van Breda-familie wat die George-skrywer Jaap Rabie, in die manuskrip van sy jongste boek, Die De Zalze Moorde opgeneem het, was waarskynlik materiaal wat 'n dief by sy uitgewer in Goodwood probeer steel het.

Die eerste drie hoofstukke van die boek was reeds by Publishing World SA toe 'n tafelrekenaar en van Rabie se vorige boeke uit die kantoor gesteel is - op die vooraand van die verhoor van die moordverdagte, Henri van Breda, wat Maandag begin het.

Van Breda (21) pleit onskuldig.

Rabie sê sy inspirasie vir die boek het sowat agt maande gelede ontstaan nadat hy die familieverwantskap tussen Leenta Nel, mev. Van Breda se suster, met wie hy jare gelede bevriend was, ontdek het.

"Soms onwillig - want Leenta probeer die familie beskerm - het inligting oor die Van Breda's en Du Toits (Teresa se familie) uitgekom. Van die ander susters en vriendinne vertel ook eksklusief van hul laaste geselsies met Teresa."

Die materiaal sluit foto's in wat op mev. Van Breda se selfoon was. Rabie sê die eerste helfte van sy manuskrip is reeds voltooi. Dit skets die agtergrond van die families en vertel wat ná die moorde tot met die begin van die verhoor gebeur het.

"Dit is nie-fiksie, maar lees soos 'n speurverhaal. Ek het probeer spanning inbou in die manier waarop ek die materiaal aanbied."

Die res van die manuskrip sal handel oor die verhoor en die boek sal eers verskyn wanneer uitspraak gelewer is. "Ek doen baie in diepte navorsing, ook sielkundige naleeswerk, omdat dit van toepassing is op Marli en dalk verband hou met haar geheueverlies. 'n Groot gewag word gemaak van die feit dat Henri gegiggel het toe hy die nooddienste ná die moorde gebel het. Ek gaan ook daarop in."

Die eerste drie hoofstukke van die boek was reeds by die uitgewer toe die inbraak die week voor Paasnaweek by Publishing World SA plaasgevind het.

Pieter Loftus, Publishing World SA se Kaapse kantoorbestuurder, het by navraag gesê die dief het 'n ou tafelrekenaar gesteel. "Die persoon het verby verskeie skootrekenaars, duur klanktoerusting en 'n TV geloop en spesifiek hierdie ou rekenaar gevat, vermoedelik onwetend die verkeerde een.

Dit word net vir posbestellings gebruik. Die rekenaar waarop manuskripredigering gedoen word, het voorheen op dieselfde plek gestaan. Alle manuskripte word deesdae op 'n hardeskyf gestoor en nie na-ure op die kantoorperseel gelaat nie."

Volgens Loftus is slegs Rabie se boeke verwyder wat in die vertoonrakke tussen honderde ander was in 'n area wat vir die publiek toeganklik is.

Rabie sê dit is die derde inbraak om dokumente wat met die moordsaak verband hou, te steel. Hy verwys na die beweerde diefstal van 'n afskrif van die polisiedossier uit die motor van 'n prokureur van die beskuldigde, asook 'n inbraak by die Stellenbosse polisiestasie waartydens bewysstukke glo gesteel is.

Rabie, 'n afgetrede sakeman, het verlede jaar twee boeke, Wolf en Sangoma die lig laat sien. Sy derde boek, Swart Luiperd verskyn eersdaags.

'n Jong Henri van Breda nadat hy in 2013 'n marathon voltooi het.

ARTIKEL: PAULINE LOURENS, GEORGE HERALD-JOERNALIS

Van Breda word aangekla van die bylmoorde op sy ouers, Martin (54) en Teresa (55) en sy broer Rudi (22) op 27 Januarie 2015 in hul huis op die De Zalze Landgoed in Stellenbosch. Sy suster, Marli (16) het die aanval oorleef.