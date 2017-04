Brandenburg Stryktrio speel in George op 6 Mei

Avigail Bushakevitz, die bekende viool virtuoos van George (regs) gaan saam met haar eggenote Ernst-Martin Schmidt, en tjellis Andrea Casarrubios van New York optree by die George-kunsteteater. Die egpaar woon tans in Berlyn en toer met optredes deur die land.

GEORGE NUUS - Die George-Musiekvereniging verwelkom met trots Avigail Bushakevitz, die bekende viool virtuoos van George wat nou in die buiteland woon, as deel van die Brandenburg Stryktrio. Avigail is in Israel gebore, maar het grootgeword in George en het gestudeer onder prof. Jack de Wet in Kaapstad.

Die ander twee lede van die Brandenburg Stryktrio wat in 2014 gestig is, is die Duitse violaspeler Ernst-Martin Schmidt, Avigail se eggenoot van Berlyn en tjellis Andrea Casarrubios van Madrid wat tans woonagtig is in New York.

Die lede van die trio het al in die grootste konsertsale moontlik soos Konsert Gebouw in Amsterdam, die Royal Albert Hall in Londen, Carnegie Hall in New York en die Philharmonie in Berlyn opgetree.

Hulle gaan tydens hulle toer vanaf 15 April tot 22 Mei optree in McGregor, Stellenbosch, Kaapstad, Graaff-Reinet, Bloemfontein, Pretoria en Johannesburg. In die begin van die jaar het hulle in Spanje opgetree.

Musiek vir stryktrios gekomponeer deur Beethoven, Henry Purcell, Gideon Klein en Mozart sal opgevoer word.

Hulle tree op Saterdag 6 Mei om 19:30 op in die Oakhurst Insurance George Arts Theatre (Kunsteteater) in Yorkstraat.

Kaartjies vir hierdie uitsonderlike konsert is beskikbaar by 'The Office' langs Mini Pick n Pay in Courtenaystraat of by www.georgemusicsociety.co.za

'Ons bring jou die nuutste George, Tuinroete nuus'