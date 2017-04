KKNK is lewendig en gesond

Straatteater in Baron van Reedestraat het goeie ondersteuning geniet. Foto's: Hannes Visser

SUID-KAAP NUUS - Met meer teaterkaartjies wat by vanjaar se KKNK verkoop as in 2016 is die fees kerngesond. Dit was die boodskap van Rhodé Snyman, die hoofuitvoerende beampte van die KKNK, in 'n verklaring wat gister uitgereik is.

"Aanvanklike kaartjieverkope dui daarop dat die KKNK gesond is.

Daar is vanjaar 6% meer teaterkaartjies as verlede jaar verkoop en ons is veral trots daarop dat kaartjieverkope vir Uitkampteater meer as verdubbel het, teenoor verlede jaar se eerste aanbieding." sê Snyman oor die fees wat verlede Saterdag geëindig het.

Volgens haar is vanjaar se feesprogram gekenmerk deur 'n hele aantal unieke belewenisse. By die Uitkampteater is die Nederlandse ervarings met spieëls, Diep en Wentel, flink bygewoon en die uitbreiding van dié projek om ook kinderteater by Arbeidsgenot in te sluit, het van menige jong feesgangers, teatergangers gemaak.

Baron van Reedestraat se lywige straatteaterprogram, het aan feesgangers die geleentheid gegee om self kunstenaars te word gemeet aan die groot getal feesgangers wat dit bygewoon het was straatteater uiters gewild.

'n Projek is ook geloods om nuwe teater-resensente te ontwikkel. Hieroor het Snyman gesê: "Kritiek is daarop gemik om kunsjoernalistiek in Suid-Afrika te bevorder en te ondersteun. Die doel is om aan individue met 'n belangstelling in kunsjoernalistiek 'n geleentheid om vaardighede in die skryf van analitiese en in diepte resensies te bied."

Hugo Theart, kreatiewe hoof van die KKNK, sê die inhoud van die feesprogram was van hoogstaande gehalte. "Dit was wonderlik om die magdom jong talent te beleef en hul kreatiwiteit en entoesiasme was 'n inspirasie."

Behalwe vir teater- en musiekproduksies, was daar volgens Theart vele ander juwele, soos straatteater van regoor die wêreld in Baron van Reedestraat, Danie Marais en Haidee Muller se ATKV-Kampvuuraande, Uitkampteater se uitgebreide en uitstaande aanbiedinge, Speelbos - die nuwe kinderarea by die fees - en ook die oorhandigingseremonie van die Vryheid van die Dorp aan Evita Bezuidenhout.

"Daniel Hugo se keurige hand en vaardigheid met die boekeprogram was 'n hoogtepunt en dit was 'n voorreg om dié week politici, digters, skrywers, akteurs, regisseurs, tegnici, kunstenaars en musikante in die Klein-Karoo byeen te hê – om nie net gehore te vermaak nie – maar om te debatteer, argumenteer en sodoende konstruktief en deur middel van die kunste ons land en wêreld se kwessies te takel," sluit hy af.

"Ons wil graag al die borge, vennote en feesgangers wat die KKNK saam met ons beleef het bedank, en sien daarna uit om volgende jaar van Donderdag, 29 Maart tot Woensdag, 4 April 2018 die feestelikheid op Oudtshoorn voort te sit," sê Snyman.

In die kamer van spieëls by die Uitkampteater.

'Ons bring jou die nuutste Klein Karoo, Tuinroete, Hessequa nuus'